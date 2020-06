AMLO: Ya hay indicios de que se está recuperando la economía nacional tras la pandemia de coronavirus

Al calificar como ’muy pesimista’ la estimación del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre una caída de 10.5 por ciento del PIB, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en conferencia de prensa mañanera, desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, que ya hay indicios de que se está recuperando la economía nacional tras la pandemia de coronavirus.



El Mandatario estimó que durante este mes se perderán alrededor de 130 mil empleos, sin embargo, en julio comenzarán a retomarse las contrataciones, por lo que insistió que la economía del país se va a reactivar con un efecto de ’V’ en las gráficas.



’Está muy pesimista... Yo estoy optimista, a partir de datos objetivos, datos reales, datos duros, yo sostengo que nos vamos a recuperar pronto, se pronosticaba que solo marzo íbamos a caer hasta 5 por ciento y no sucedió así.



’El trimestre más difícil sin duda es este abril, mayo, junio. El dato más sólido que se tiene es el de la pérdida de empleos y repito en abril se perdieron 555 mil empleos, ya en mayo fueron 340 mil ya tocamos fondo’, dijo.



Detalló que hasta ayer se habían perdido 85 mil empleos y para finales de mes se calcula que sumen hasta 130 mil, lo que significa que apenas se rebasará el millón de empleos perdidos por la pandemia de covid-19.



’Yo sigo sosteniendo que va a ser una ‘V’ aunque otros están señalando que va a ser una ‘L’, no, va a ser una ‘V’ y ya tengo los elementos, hay indicios que empieza la recuperación’, declaró.



Por tanto, el presidente aseguró que en julio se frenarán las pérdidas y por eso está optimista ’nosotros tenemos que cantar gracias a la vida que nos ha dado tanto’.



’Tenemos que ver con optimismo el futuro y tenemos que salir adelante, además, eso es parte de nuestra salud, si estamos amargados, con odios, nos enfermamos, eso no es bueno, entre más estemos contentos, felices, alegres, nos va a ir muchísimo mejor, hay un dicho que es muy certero, al mal tiempo buena cara, vamos adelante vamos a salir’.



ESTAMOS CONTENTOS CON EL TRABAJO

QUE REALIZA CLAUDIA SHEINBAUM



El presidente Andrés Manuel López Obrador al inicio de la conferencia se realizó la reunión del gabinete de seguridad en conjunto con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.



El Ejecutivo federal señaló, ’estamos contentos y satisfechos por el trabajo que realiza la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; es una mujer con ideales, con principios; honesta y trabajadora; es un ejemplo de servidora pública y además es nuestra amiga entrañable y hoy de causalidad está cumpliendo años, de modo que la felicitamos’.



NO HAY SUBASTA DE DOLARES



El titular del Ejecutivo, negó la opción de que la Secretaría de Hacienda sea parte de la subasta de dólares y recomendó al Banco de México cuidar las reservas del país.



Asimismo, reiteró que la crisis económica del país se va a resolver con las medidas ya anunciadas de austeridad republicana, ahorros y ser muy efectivos en la colocación de fondos para que ayuden a la población.



’No participamos en ninguna subasta, mi recomendación al Banco de México de manera respetuosa es que se cuiden las reservas, que no se quieran utilizar recursos de la nación para apoyar a corporaciones económicas o financieras nosotros no estamos de acuerdo con eso, nos importa mucho que el Banco de México actúe con prudencia, que haya disciplina y que no utilicen dinero de las reservas y Hacienda no entra a eso’, dijo.





ANUNCIO 4 MESES DE PENSION PARA

ADULTOS MAYORES



Para seguir haciendo resistiendo la crisis sanitaria y económica, el Presidente dijo que el 1 de julio se van a adelantar otros 4 meses de la pensión para adultos mayores.



"El día 1 de julio se van a dispersar 4 meses de pensión para adultos mayores; se van a entregar 4 meses el 1 de julio, julio, agosto, septiembre, octubre, para que los adultos traten de estar como lo han venido haciendo, guardándose, cuidándose, siendo apapachados por sus familias y que tengan algo de apoyo como cuando comenzó la pandemia, se van adelantar 4 meses".



BAJO LOS PROTOCOLOS DE SALUD SE

VAN RETOMANDO LAS ACTIVIDADES



El Presidente dijo que paulatinamente, bajo los protocolos de salud, se van retomando las actividades productivas para reactivar la economía.



"Vamos a continuar con la apertura de conformidad con las recomendaciones de salud, lo que tiene que ver con el semáforo; en el caso del norte, lo que tiene que ver con la industria automotriz ya se está abriendo y pronto el turismo, con protocolos sanitarios, pero ya vamos hacia la apertura, todo esto para reactivar pronto la economía".



PROBABLE QUE VIAJE A WSHINGTON



El Presidente dijo que es muy probable que a principios de julio viaje a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump, sin embargo, señaló que buscan que la invitación se extienda al Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, para hacer formal la entrada en vigor del T-MEC.



"Es muy probable que vaya a Washington y me reúna con el presidente Trump, y va ser pronto, nada más estamos esperando para definir el carácter del encuentro. Nosotros queremos que participe también el primer Ministro de Canadá, Trudeau, y que la reunión se lleve a cabo con motivo del inicio del tratado, es decir, la entrada ya en funcionamiento del tratado de libre comercio, ese sería el motivo de la vista".





A LA BAJA DELITOS DE ALTO IMPACTO



La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que desde que asumió el cargo, los delitos de alto impacto se han reducido, de enero de 2019 a enero 2020, en 27.80 por ciento.



"Tenemos una excelente coordinación con las secretarías, particularmente en inteligencia y operación, que ha permitido esta reducción en los índices delictivos".



La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó el plan de reactivación económica y creación de empleos para la Ciudad de México, con el cual se buscará generar 987 mil trabajos ante la pandemia de coronavirus covid-19.



En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la mandataria capitalina explicó que en la ciudad se perdieron 220 mil empleos, desde el inicio del confinamiento causado por la pandemia.



"La ciudad ha perdido alrededor de 220 mil empleos y nosotros queremos generar 987 mil empleos, de los cuales 584 mil serán directos.



La jefa de Gobierno dijo, "a pesar de la difícil situación, este programa va a permitir la recuperación del empleo para los próximos meses".



Destacó, como parte del programa, se invertirán 25 mil 894 millones de pesos en obra pública, con lo cual se busca generar 129 mil 064 empleos directos y 141 mil 970 indirectos.



Mientras que para obras privadas, habrá una inversión de 50 mil 373 millones de pesos y se prevé generar 260 mil 173 empleos directos, así como 286 mil 191 indirectos.



"Son diferentes tipos de obras. Estamos hablando de obras que se han consensuado con vecinos y un programa de corredores para potenciar vivienda social.





"Estos son 480 proyectos autorizados que comienzan a reiniciar actividades, las obras mayores de 10 mil metros cuadrados están consensuadas con vecinos para poderse desarrollar, vale la pena destacar 11 obras en Paseo de la Reforma y la recuperación de vivienda social", detalló.