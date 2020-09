Amnistía a ex presidentes

Pablo Gómez es un veterano dirigente social y experimentado parlamentario, fundador de partidos de izquierda y destacado político, por lo que su propuesta de amnistiar, perdona u ofrecer borrón y cuenta nueva a ex presidentes corruptos tiene fundamento.



Nadie se imagina, a menos que sea muy ingenuo, que el poderoso Carlos Salinas de Gortari o el no menos influyente integrante del Grupo Atlacomulco estarán tras las rejas. Menos aún a los panistas Vicente Fox o Felipe Calderón, o al académico y asesor de trasnacionales Ernesto Zedillo y todos sus seguidores.



Es más, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado su desacuerdo en llevar a juicio a los ex presidentes y ha dicho que la intención es prevenir nuevas atrocidades y predicar con el ejemplo.



Incluso, una de las Cámaras podría no aprobarla el juicio y habría marcha atrás. Sin embargo, hay que esperar la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este tema que acapara la atención internacional, pero mientras tanto veremos el curso de la propuesta de Pablo Gómez para saber por dónde sopla el viento.



TURBULENCIAS

Gibrán Ramírez y su inclusión política



De pronto irrumpió en política como aspirante a la dirigencia nacional un joven definido por el veterano Porfirio Muñoz Ledo como un jovencito de carita redonda, pero resulta que este es un sagaz negociador internacional que maneja cuantiosos recursos en dólares aportados por países centroamericanos para combatir y prevenir enfermedades regionales, y cuyo manejo ha sido investigado por el equipo del ex titular de la SEP y ha sido denunciado. El Director General del IMSS, Zoé Robledo, bajo cuyo mando está Gibrán, ofrece aclarar todo y hacer públicas las auditorías respecto al recurso aportado al Consejo Interamericano de Salud Publica, pero fundamentalmente evitar un choque con Muñoz Ledo porque en el jovencito de cara redo dita encontró la horma de su zapato, al abanderar la lucha de renovación generacional en Morena y jubilar a los históricos políticos como el ex líder del PRD y ex presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. En tanto, Mario Delgado cabalga en caballo de Hacienda por el país, con sobrados recursos, proyección política y cercanía con el poder. Sin duda que la decisión está ya tomada y sólo se tratará de dar un espectáculo más al respetable, aunque la ciudadanía está ya cansada de tanto circo y nada de pan. Y en esa misma línea, el secretario de Gobierno de la CDMX, José Alfonso Suárez del Real, frenó la intención de FRENAAA de ocupar el zócalo capitalino y todas plazas del Papa que se pudieran incluyendo la Avenida Juárez de la Ciudad de México en demanda de la salida hacia su rancho del presidente López Obrador. Bastó un pelotón de policías para desmontar sus casas de campaña. No es lo mismo un liderazgo tabasqueño a un movimiento fifi capitalino.



