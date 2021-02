AMOR EN NARANJA

El amor es un fenómeno que nadie entiende. A través de la historia ha sido el más estudiado, complejo, incomprendido y multidimensional. Es el tema principal de obras artísticas, pinturas, esculturas, literatura, poesía No tiene una definición completa, posee muchos significados diferentes.



Los psicólogos canadienses Asverly Fehr y James A. Russell elaboraron un estudio en 1991 en el cual determinaron 93 tipos de amor. Los expertos en su mayoría coinciden en la Teoría Triangular de Sternberg, del psicólogo norteamericano Robert Sternberg, que se basa en tres dimensiones o elementos esenciales en el amor: pasión, intimidad y compromiso.



El investigador define siete formas del amor, derivadas de su teoría triangular: cariño, encaprichamiento, amor vacío, amor romántico, amor sociable o de compañía, amor fatuo o loco y amor consumado.



A ese estudio se le podría agregar que el amor también es riesgo porque, pese a la sana distancia y a la obligación de mantener espacio entre personas por la emergencia sanitaria que estamos viviendo, he visto muchas parejas en el Metro, que definitivamente no respetan la contingencia y tampoco la sana distancia.



Hace unos días me subí en la estación Chabacano. Iba hacia el Zócalo. En el vagón a mi lado venía una pareja de jóvenes muy apasionados a quienes les pregunté de broma ¿Y la sana distancia? Se me quedaron viendo, rieron y volvieron a lo suyo.



En Garibaldi – Lagunilla me encontré en los pasillos a otro par de chavos dándose arrumacos mientras la gente pasaba a su lado. La chica era la más cariñosa mientras el muchacho parecía indiferente.



En la salida de la misma estación estaban dos hombres jóvenes también muy pegaditos besándose, sin cubrebocas.



En Salto del Agua casi choco con otra pareja muy acaramelada que estaba justo a un lado al bajar las escaleras. El hombre tenía muy abrazada a la mujer y ella se dejaba querer. Caminaban por el andén distraídos y les advertí: no vayan a rebasar la línea amarilla. Creo ni me oyeron.



Para las sexoservidoras que se encuentran en Calzada de Tlalpan, entre las estaciones del Metro San Antonio Abad y General Anaya, el amor que ofrecen ---olvidado en la Teoría Triangular de Sternberg--- se ha complicado porque sus clientes habituales temen infectarse del virus. Muchas chicas permanecen horas paradas sin una sola oferta, pero tienen que estar ahí porque es su único sustento.



Al bajarme en la estación Ermita, rumbo a casa, vino a mi memoria una estrofa de la canción Caballo Viejo, del compositor y humorista venezolano, Simón Diaz:…Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario…