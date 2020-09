Ampara juez federal a Frida Zamora

El juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México Alberto Roldán Olvera, otorgó un amparo a Frida Martínez Zamora, ex secretaria general de la Policía Federal, contra la orden de aprehensión que fue liberada en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivado de un presunto desvío de 2 mil 500 millones de pesos.



El amparo con número de expediente 541/2020 fue admitido por el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales con residencia en el Estado de México, indican los estrados del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).



Sin embargo, el juez no suspendió la ejecución de la orden de captura que la exfuncionaria federal enfrenta por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.



El juez, convocó para el próximo 9 de octubre para la celebración de la audiencia constitucional.



Frida Martínez Zamora, en su demanda de garantías, refirió que al acudir por motivos personales y profesionales al Estado de México en distintas fechas, tuvo conocimiento por familiares y amigos que en diversos inmuebles de dicha entidad, personas que se ostentaron como agentes policiales, sin especificar corporación, han estado investigando entorno a los domicilios, horarios y actividades de las suscrita, ’so pretexto de lograr el cumplimiento de una orden de aprehensión’.



El mes pasado, ordenó la captura de Frida Martínez y Jesús Orta Martínez, también ex secretario general de la PF y ex secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, además de 17 personas más, es departe de un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano.



Frida Martínez ha sido operadora del ex secretario Miguel Ángel Osorio Chong y ha ocupado puestos clave durante la trayectoria del político hidalguense, este trabajo lo desempeña desde hace 16 años,



La ex mano derecha del ex secretario de Gobernación, fue secretaria general de la Policía Federal, responsable de cuestiones administrativas, corporación policíaca que en la pasada administración dependía de la Secretaría de Gobernación.Angélica Domínguez | TURQUESA NEWS