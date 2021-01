Amplía Cabildo descuento al 12% hasta marzo en el pago del Impuesto Predial

El descuento del 12 por ciento autorizado para contribuyentes que paguen su impuesto predial durante enero, será ampliado hasta marzo a propuesta de la presidenta municipal Adela Román Ocampo, en apoyo a la economía de los acapulqueños.



El beneficio fue aprobado por unanimidad en la Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo correspondiente al 2021, en la cual también se validó aplicar un descuento del 100 por ciento en multas y recargos a quienes tengan adeudos de los últimos cinco años.



Los ediles aprobaron además que se incluya en los estados de cuenta el monto de la base gravable de los bienes inmuebles, para generar certeza a los ciudadanos sobre las liquidaciones que realizan ante las arcas municipales, impuestos que se traducen en obras, mejores servicios públicos y acciones de beneficio colectivo.



’Di instrucciones para que se apliquen los descuentos no nada más en enero, sino en febrero y marzo para ayudar a los contribuyentes en el impuesto predial y he estado dando instrucciones para quitar multas y recargos para ayudar a la economía, para levantar a Acapulco, que haya circulante, porque entiendo la situación de los acapulqueños’, dijo la presidenta municipal.



Román Ocampo informó a la plenaria que en los primeros 19 días del año en curso, la recaudación por concepto de impuesto predial registró 96 millones 133 mil 385.45 pesos. En la misma fecha del año pasado fue de 99 millones 554 mil 233.49, lo que representa una variable de 3 millones 528 mil 983.83 pesos, lo cual ’demuestra que la gente está pagando y se enfrenta con una realidad que no es como perversa, dolosamente y de muy mala fe se ha publicitado’, añadió la alcaldesa.



Cabe destacar que el descuento del 12 por ciento no aplica para los contribuyentes que tienen propiedades con bases mínimas tasadas en 340 pesos, mismos que, en su mayoría, no han declarado edificaciones ni traslados de dominio de sus predios durante muchos años.



Durante el debate generado entre los ediles, el secretario General del Ayuntamiento, Ernesto Manzano Rodríguez, dijo que el municipio no ha ocultado ninguna información de los contribuyentes. Posteriormente realizó el levantamiento de las votaciones para aplicar los descuentos que fueron aprobados por unanimidad en beneficio de la sociedad.



Los regidores aprobaron también, como incentivo fiscal a propietarios de establecimientos comerciales y de servicios, aplicar facilidades en 8 pagos a deudores de licencias de funcionamiento del año 2020; establecer convenios para pagar las licencias de 2021 en dos parcialidades, entre enero y abril; y un plan de 8 parcialidades a concesionarios en Zona Federal Marítimo Terrestre, a los contribuyentes que presenten rezagos en el pago del año 2020 y anteriores.



Los ediles aprobaron un acuerdo económico para implementar una campaña de difusión en los medios de comunicación impresa, electrónica y redes sociales, con la finalidad de que los contribuyentes conozcan las facilidades que ofrece el Gobierno Municipal para coadyuvar a la economía de las familias.