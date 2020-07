Amplía EDOMÉX horario de atención en centros de servicios fiscales para tenencia y refrendo

• Dan prioridad a contribuyentes con trámites de tenencia y refrendo vehicular durante jueves 30 y viernes 31, último día de beneficios.



• Reitera Dirección General de Recaudación la invitación a no dejar los trámites a última hora con el propósito de evitar saturación del sistema.



Toluca, Estado de México, .- La Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Edoméx amplió el horario de atención en los 35 Centros de Servicios Fiscales ubicados en la entidad, cuyo lapso será de 9:00 a 19:00 horas, y cerrarán sus puertas hasta que concluyan su trámite quienes se presentaron en ese horario.



La dependencia informa que la atención será prioritaria para los contribuyentes con trámites y refrendo vehicular durante el jueves 30 y el viernes 31, último día para acceder a los beneficios.



La Dirección General de Recaudación invita a los contribuyentes interesados a obtener los beneficios fiscales para lo que recomiendan a no dejar al último momento los trámites para evitar contratiempos y riesgos de saturación del sistema.



Asimismo, les recuerda que los beneficios que se otorgan son subsidio del 100 por cierto en el pago de tenencia 2020, para los vehículos que están al corriente en el pago de este impuesto, y el valor factura no exceda de 400 mil pesos sin IVA, así como 115 mil pesos sin IVA en el caso de las motocicletas.



Los contribuyentes que desean realizar sus trámites vía electrónica deberán ingresar al portal sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ y se les reitera que las líneas de captura estarán vigentes hasta las 23:59 horas del viernes 31 de julio.