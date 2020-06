Amplia Guerrero su capacidad de atención a pacientes con COVID-19

• No hemos dejado de luchar y mejorar las condiciones hospitalarias, afirma el gobernador



• Se fortalece el Sistema de Salud con la donación por parte de la AMEXCID de 10 ventiladores para Terapia Intensiva



• Un paso importante de contar con más equipo que ha llegado, señala Héctor Astudillo Flores



• Agradece HAF el apoyo del presidente de la República y del canciller Marcelo Ebrard

Acapulco, Gro., 31 de mayo de 2020.- Para seguir fortaleciendo el sistema de Salud de Guerrero y ofrecer una mejor atención en el tema del COVID-19, el gobernador, Héctor Astudillo Flores, recibió por parte del gobierno federal la donación de 10 ventiladores de Terapia Intensiva, que serán distribuidos en los hospitales del IMSS, ISSSTE, Marina, Sedena y de la Secretaría de Salud estatal.Sobre este apoyo, Astudillo Flores explicó que es ’un paso importante de contar con más equipo que ha llegado. Es muy importante decirle a todas y todos los guerrerenses, que no hay un momento en que no estemos tratando de hacer más cosas para tener mejores condiciones en nuestros hospitales’.

Con esta entrega, el estado cuenta con los elementos suficientes para ampliar la atención a quienes lo requieran.

Acompañado por la directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), Laura Bárcenas Carrillo Cubillas, el Ejecutivo guerrerense agradeció a todo el personal de Salud, entre médicos, doctoras, enfermeras, enfermeros, camilleros y personal de limpieza, por la labor que realizan en esta pandemia, la cual ha sido muy importante para poder afrontar la situación que se vive.

En este sentido, la representante del gobierno federal y representante del canciller Marcelo Ebrard, agradeció a todos los guerrerenses y a las instituciones por trabajar de la mano para poder combatir este problema. ’Tanto la población, las instituciones, el gobierno estatal, de la mano con el gobierno federal para combatir este virus que nos pone a prueba a todos. Y en lo que tenemos que ir todos de la mano para asegurarnos que el menor número de población se vea afectada’, refirió.

Asimismo pidió a la población seguir haciendo de su parte, manteniendo las medidas preventivas para lograr el cuidado de la salud.

En su turno, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, señaló que estos diez ventiladores servirán para terapia intensiva, pero también para el traslado de pacientes, por lo que serán distribuidos en el Seguro Social, al ISSSTE, a la Clínica de Atención Avanzada Primaria de la Salud (CAAPS), Hospital Militar, así como los Hospitales Generales de Acapulco y Chilpancingo.

Destacó el esfuerzo coordinado que se está haciendo con las diversas instituciones, de tal modo que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se suma a esta tarea de atención a pacientes Covid.

Para concluir, la representante del gobierno federal, Rocío Bárcena dijo que tal como se comprometió la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se cumple con la entrega de estos apoyos que se requieren en la entidad y agradeció al gobernador por el ejemplo de coordinación que está dando.