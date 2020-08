Amplía IMSS su capacidad de atención médica con la UMF

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Maestro Zoé Robledo, realizó un recorrido de supervisión por la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 85, en Tarímbaro, Michoacán, próxima a inaugurarse, con la cual se brindarán servicios de salud y cuidados preventivos en el primer nivel atención a más de 48 mil derechohabientes de la zona conurbada de Morelia.



La UMF No. 85 dará servicio en 10 consultorios de medicina familiar y cinco de atención preventiva, además de nutrición, imagenología, ultrasonido, laboratorio, epidemiología, Salud en el Trabajo, atención médica continua, farmacia, prestaciones económicas y afiliación y vigencia, entre otras.



Luego de supervisar la UMF, el titular del Seguro Social indicó que la pandemia por COVID-19 ha dejado como aprendizaje la necesidad de fortalecer el primer nivel de atención a través de las Unidades de Medicina Familiar, con el trabajo diario del personal médico, de enfermería y de un mayor número de especialistas en todo el país.

Por su parte, el director de Prestaciones Médicas del IMSS, Víctor Hugo Borja Aburto, comentó que en el Seguro Social se realizan acciones en favor de la atención integral a la salud y no sólo de las enfermedades, ya que de esa manera se mejorará el bienestar de los derechohabientes.



“En estas Unidades de Medicina Familiar no solo hay médicos y enfermeras, hay otro tipo de salud que complementariamente nos permite atender a la salud integralmente con acciones de promoción de la salud, de cómo conservar y mejorar nuestra salud, no sólo de curar la enfermedad sino también de recibir atención para la salud”, enfatizó.



El coordinador de Programas para el Bienestar en el estado de Michoacán, Roberto Pantoja Arzola, propuso coordinar esfuerzos con el Instituto Mexicano del Seguro Social para que en los centros integradores de la entidad se brinde información a los adultos mayores y personas con discapacidad sobre la importancia de la prevención.



Destacó que esta UMF permitirá desahogar la atención en el Hospital General y otras unidades médicas de la capital del estado.