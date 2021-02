Ampliarán registro para vacunas

De acuerdo a lo reportado el pasado sábado, la Secretaría de Salud afirmaba que ya se tenían registrados a tres millones 274 mil 478 personas mayores de sesenta años en el registro nacional para ser vacunadas contra el covid-19, es decir un avance del 23% de la meta total calculada en catorce millones 460 mil 753 individuos.

Este reporte se da después de que en los primeros días de haberse activado la página en internet se registraron problemas presuntamente por saturación en el intento de entrar a ella, aunque varios especialistas coincidieron en expresar que esa plataforma estuvo pésimamente diseñada desde el principio, por lo que se tuvieron que hacerle mejoras sobre la marcha.

En la conferencia vespertina del sábado la doctora Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles, afirmó que el portal ya operaba de manera óptima, incluso reveló que el mayor número de registros son de la Ciudad de México, con 686 mil 871, seguido del Estado de México con 570 mil tres y de Jalisco con 187 mil 969 inscripciones.

Anunció que personal de la Secretaría de Bienestar ya se comunica con ancianos ubicados en su padrón para cotejar la base de datos de la página con la lista de beneficiados con los programas sociales, a fin de empatar el registro de ambos padrones.

Pero la doctora Nucamendi Cervantes anunció que se ampliarán las acciones para registrar no solo a los adultos mayores, también se incluirán a personas migrantes y otros grupos minoritarios como son quienes se encuentran en situación de calle y presos, para lo cual se activará un centro telefónico donde personal atenderá casos de a quienes tienen duplicada su CURP, carecen de internet o incluso si el solicitante requiere de alguna traducción.

Los detalles de cómo operaría ese centro serán dados a conocer en el transcurso de esta semana y si bien la idea no es mala ya que reforzaría el registró vía internet, pero lo deseable es que antes de poner en operación ese centro se hagan pruebas y se anticipe la posible demanda y, de ser necesario, descentralizar ese servicio a nivel regional, incluso solicitar el apoyo de autoridades estatales, a fin de que funcione correctamente, sin registrarse nuevos problemas.

Ya se conocieron ampliamente las deficiencias de la página electrónica y deben de preverse todos los posibles riesgos y problemas que puedan presentarse, a fin de que la atención y registro sea lo más ágil y eficiente posible, sin que existan nuevas inconformidades.