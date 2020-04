AMTM pospone 12º Congreso Internacional de Transporte por COVID-19

La Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, AMTM, que preside Jesús Padilla Zenteno, informó que la 12º edición del Congreso Internacional de Transporte, CIT, se pospone hasta nuevo aviso en respuesta a la declaratoria del Coronavirus (COVID-19) como pandemia.

Este evento en un principio estaba programado del 23 al 25 de abril, en el Centro Cultural Unidad Profesional Adolfo López Mateos del Instituto Politécnico Nacional, Campus Zacatenco, y que tendría como eje principal las ciudades conectadas e integradas.

Esta decisión atiende a que cada vez más un mayor número de países y autoridades locales consideran reforzar las restricciones de viajes internacionales y cancelan la organización de eventos masivos por lo que la AMTM, considera que lo más importante es garantizar no solo la seguridad de todos los asistentes al 12º CIT, sino en general de la población, por lo que con esta medida busca contribuir a minimizar la escalada de contagio del COVID-19.

El bienestar de los expositores, participantes y autoridades locales es prioridad, por lo que esta decisión es la correcta, toda vez que no existen condiciones para llevar a cabo este encuentro en un entorno seguro, por lo que apelan al apoyo y comprensión de los asistentes al evento. Próximamente, se dará a conocer las fechas en que se realizará el 12º CIT.

El CIT, considerado por AMTM como ’un foro para el análisis, debates y construcción de propuestas referentes a la movilidad’, tendrá como eje de trabajo: Ciudades conectadas e integradas, cuya temática se desarrollará por representantes de diferentes instancias gubernamentales a nivel federal y estatal, así como de asociaciones hermanas.

Premio Nacional de Transporte Urbano y Movilidad

También llevará a cabo la décima primera edición del Premio Nacional de Transporte Urbano y Movilidad, cuyos participantes pueden enviar sus trabajos (hasta el 31 de marzo) por correo postal o directamente en las oficinas de AMTM.

Los temas a desarrollar son el uso de nuevas tecnologías para el transporte, alcance y proyección de las plataformas digitales en vehículos del servicio público, movilidad sustentable, transporte alternativo, desincentivar del uso del automóvil y renovación del transporte de masas, entre otros.

La Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad también señaló que el 11º Premio Nacional de Transporte Urbano y Movilidad se mantiene sin cambios y las propuestas continuarán siendo recibidas de acuerdo con la convocatoria.

Recordó que cualquier ciudadano puede presentar la propuesta ya sea de manera particular o grupal si ésta tiene un aporte a la movilidad y el transporte.