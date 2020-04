Amy Winehouse tendrá hoy un homenaje!

El día de hoy por parte del Grammy Museum tendrá un evento online , siendo este un homenaje a Amy Winehouse, el cual tendrá lugar este 30 de abril y 1º de mayo.



Durante estos dos días consecutivos, a través de una trasmisión en el Instagram oficial del Grammy Museum presentará el ’Amy Winehouse: This is Beyond Black’ en punto de las 2 de las tarde.



Durante su transmisión el Instagram Live del Grammy Museum tendrá como anfitriona a la periodista, Eve Barlow e invitados especiales como la diseñadora y estilista personal de Amy Winehouse, Naomy Parry, la amiga de la intérprete, Catriona Gourlay y el cantante R&B, Jojo.



Este homenaje virtual para la fallecida cantante Amy Winehouse también incluirá un recorrido por la exhibición ’Beyond Black - The Style of Amy Winehouse’ del Grammy Museum, enfocada en la influencia en el mundo de la moda de la cantante, la exhibición Beyond Black - The Style of Amy Winehouse’ presenta una variada colección de vestidos, conjuntos, zapatos, joyería y accesorios usados por la intérprete de ’Back in Black’ en vídeos musicales y presentaciones en concierto y ceremonias de entregas de premios como los Grammys.



¡No te la pierdas !