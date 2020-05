Ana Guevara, otra raya al tigre de la corrupción

+El titular de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados argumenta que la denuncia actual es otra irregularidad más de su administración



+Ahora la medallista olímpica fue acusada de extorsión



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– Ana Gabriela Guevara, diosa mundial de la velocidad como atleta, persiste en su maratónica carrera de corrupción. El hecho de que la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), denunciada por extorsión, ante la Fiscalía General de la República, obedece a que ’el organismo sigue operando sin ningún rumbo, perjudicando a los deportistas y solamente beneficiándose –de forma inmoral– quienes trabajan ahí’, acusó el diputado Ernesto D’Alessio.



Dicha querella fue interpuesta, primero, en el estado de Veracruz por la empresa Cocinas Industriales Funcionales de Calidad (Cimcsa), prestadora de servicios del organismo a cargo de la medallista olímpica en Atenas 2004.



’Es lamentable que los funcionarios de Conade no solo están dilapidando recursos públicos, sino también a todo el deporte nacional’, lanzó en legislador.



Guevara Espinosa, demuestra una vez más, que traiciona la filosofía del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, y su feroz cruzada de la llamada Cuarta Transformación: no mentir, no robar, no traicionar.



’Todo esto sucede –argumentó el diputado– porque no se tiene un plan. Y en la ley de planeación se señala la obligación de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo. Donde el gobierno nos dice cuáles son sus objetivos durante el sexenio. Y ese plan nos tiene que decir cuáles son los programas que se deben crear, de acuerdo con las leyes o por mandato del presidente.’



Además, puntualizó, que esta denuncia, hecha el pasado 20 de mayo, ante la Fiscalía General de la República, es otra raya más al tigre en cuanto a las irregularidades que ha presentado la Conade durante el mandado de la ex velocista, que inició hace casi año y medio.



’No sé qué están esperando las autoridades correspondientes. Porque los argumentos son contundentes y la documentación ahí está. Empezando por las irregularidades que se presentaron con la Función Pública, como el hecho de otorgar y comprobar materiales deportivos de forma tan grotesca y corrupta’, cuestionó.



Agregó:



’Y es una auditoría de la 4T a la 4T donde hay desvío de recursos por más de 50 millones de pesos, que la Conade no ha podido solventar. Porque las comprobaciones se realizaron con documentación falsa, y eso es lo auditado únicamente en el primer semestre del 2019.’



También el presidente de la Comisión del Deporte en la Cámara de Diputados, habló del capítulo 3000, donde la Conade dispone de 70 millones de pesos y los utiliza para contratar a gente cercana, a cambio de un moche.



’En el presupuesto para el deporte existe una partida para el capítulo 3000, y es para contratar personas bajo el régimen de prestadores de servicios. Hoy tenemos ahí a 70 personas irregulares que fueron contratadas’, subrayó el legislador, basándose en un amplio reportaje publicado por la revista Proceso en días pasados.



La Conade, explicó, maneja 70 millones de pesos para 300 puestos y ’en 70 se simularon licitaciones, estamos hablando de que hay personas a las que se les otorgó el contrato en diciembre del 2019, pero estaban cobrando desde mayo, y hubo una modificación a su contrato para otorgarles el 20 por ciento –más– de lo que habían ganado en el 2019.’



Ahí, siguió el disputado, ’en lugar de haber gente contratada para entrenar o para atender a nuestros deportistas, pues están dados de alta los amigos, la novia de Arturo Contreras, el hijo de su novia, amigas, amantes, es decir, son aviadores que solo cobran el salario del capítulo 3000, que no van a trabajar, no hacen nada y solo ponen el nombre.’



Acusó que quienes y les piden un moche de lo que se les paga, son Arturo Contreras (director de alto rendimiento), Israel Benítez (subdirector de Conade), y también está involucrado Carlos Ramírez (director del Fodepar). Incluso Filiberto Otero, titular del órgano interno de control, y quien tiene que llevar las auditorias de la Secretaría de la Función Pública.



Ante estas irregularidades, Ana Guevara insiste que todo se debe a una campaña política en su contra. Sin embargo, el legislador mencionó que ese siempre será el argumento de la directora de Conade, quien aspira a ser candidata a la gubernatura de su estado natal, Sonora, por Morena..



’La titular de la Conade –reflexionó el legislador, hijo de la célebre cantante, apodada La Leona Dormida— sigue diciendo que se trata de un ataque político y una campaña en su contra. Pero de ¿quién o por qué? Si la verdad nunca ha ocupado un cargo de vital importancia en la administración pública.’



Añadió:



’No tiene una trayectoria política –destacada– que nosotros podamos decir, o que está colocada como un adversario político natural de la oposición. Nunca ha destacado como figura pública. Más bien ella no ha querido aceptar que ha tenido un desempeño lamentable y ella se lleva la medalla de oro como la peor administradora de la Conade.’



D’Alessio ratificó que se citará a comparecer a Ana Guevara ahora que los legisladores puedan retomar sus actividades en la Cámara de Diputados, tras que se hagan laxas las medidas contra el Covid 19.



En la actual denuncia se acusa a Guevara y a sus subordinados, principalmente de Sergio Monroy, subdirector general de Conade, de pedir un pago, en dos partes, a cambio de adjudicar un contrato de Suministros de Alimentos para Deportistas y Entrenadores.



Sin embargo, Ernesto D’Alessio denunció que la empresa es en parte cómplice ya que se prestó a realizar dicho acto de corrupción.



’Aquí lo que llama la atención es que estas personas están denunciando. Pero también están diciendo: ‘fui cómplice’. Porque les otorgan el contrato y ellos dan 150 mil pesos en efectivo’, concluyó.



Conade, bonita Famiglia.



(Con información del diario La Afición)