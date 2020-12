Añadidos 2020 / A DE B

’Mañana es el día y no hay vuelta de hoja , mañana le toca morirse, muy de mañana para que rinda el día, en plena canícula para sudar sabroso, mañana llamará a su ángel de la guarda para despedirse y decirle gracias, mañana bajará la escalera por última vez, puntual como todos las mañanas de todos los amaneceres , mañana bajará por última vez las escaleras, cerrará la caja de la suerte y contemplará su casa que se aleja , dejará planchado su vestido rojo, sus aretes relucientes, mañana saldrá de casa por última vez, se cerciorara de que el candado quede bien puesto, de que los números en los medidores sean los correctos, mañana echara un último vistazo a su pueblo, le dirá adiós, nada me debes, nada te debo, estamos en paz, mañana es el día del gran secreto, mañana en cuanto salga el sol le toca morirse, ella lo sabe, por eso esta noche soñara tranquila y habrá en sus labios una sonrisa de labios rojos, dormirá abrazada por su casa, por su pueblo, mañana será mañana, y ya veremos.’ Juan Antonio Villarreal Ríos (17-07-2020) (18 de Julio de 2020)

En toda esta discusión de equidad, nadie menciona un factor fundamental, las oportunidades deben de darse en función de capacidades intelectuales de cada uno. Pertenecer al género femenino o masculino no determina, per se, poseer una mayor o menor carga neuronal. (14 de Marzo de 2020)

Si como dicen el PRI es un cadáver político insepulto ¿Por qué, en la Cámara de Diputados, los miembros de Morena se están pasando al Partido del Trabajo para convertirlo en la tercera fuerza política y así evitar que los priistas presidan la mesa directiva en el periodo que inicia en septiembre? ¿Acaso los morenos creen que los seres provenientes de ultratumba pueden retornar para cobrar cuentas pendientes? (6 de Junio de 2020)

Tiene a la zona central de la entidad sumida en la crisis y ahora castiga a todo el estado al momento de asignar los recursos federales para 2021. Si ante esto, los coahuilenses votan en octubre por los candidatos del partido que detenta el gobierno federal sería factible calificarlos de masoquistas. Aunque claro, los puristas del lenguaje podrían llamarlos de otra manera... (12 de Septiembre de 2020)

Mañana, domingo 18, los habitantes de Coahuila e Hidalgo serán sometidos a un examen neurológico. Ya veremos que nos muestran los resultados de la tomografía. (17 de Octubre de 2020)

Pues los resultados del examen nos indican que, en los habitantes de aquellos dos sitios, las neuronas funcionan. ¿Qué estado guardaran en los otros treinta? (24 de octubre de 2020)

Ante el apoyo escaso generado desde el centro, hay quien dice que por los rumbos de la Republica de la Sierra Madre se ha visto un corcel en cuyos lomos cabalga el espíritu de quien se pensaba había desaparecido desde hace muchos años. ¿Sera cierto? (11 de Abril de 2020)

Hay que observar con atención suma lo que se trabaja en Sonora con miras inmediatas en el año próximo. A diferencia de otros experimentos similares, en este caso, se parte de la base hacia la cúpula. (31 de Octubre de 2020)

En Sonora, ya dieron el paso segundo camino a lo que viene el año próximo. Aún faltan varios más, veremos si los concretan. (14 de Noviembre de 2020)

Si bien, en 1943, el poeta del trópico, Carlos Pellicer Cámara escribió: ’…La tierra vive a merced del agua que sube o que baje…,’ eso de ir a socorrer, sin siquiera mojarse la suela del mocasín, a los tabasqueños hasta que, literalmente, tienen el agua en la nariz es una muestra de que los reflejos andan lentos. Ya veremos si sus paisanos no les cobran la factura a los próceres. (14 de Noviembre de 2020)

Cuando la tragedia de los demás genera risa en alguien, solamente podemos decir que está demente o es un cínico. ¿Cuál será la opción más adecuada en este caso? (14 de Noviembre de 2020)

Como dicen por ahí, a confesión de parte, relevo de pruebas. Para los bautismos, vía inmersión, ’primero los pobres…’ Vaya forma de desincorpóralos de la causa. (21 de Noviembre de 2020)

Que esperaban de un gobernador quien en su cerebro anida lo que anuncia en su nombre de pila. (20 de Junio de 2020)

¿Cuál de estos temas prevalecerá en el discurso que, el año próximo, los candidatos del partido en el poder llevarán para convencer a los electores, será la economía, la salud, la seguridad, la certeza para los inversionistas, la generación de empleos, o el combate a la corrupción? (25 de Julio de 2020)

¿Con que cara irán los candidatos de Morena a solicitar a sus paisanos el voto el año próximo tras de que ahora les recortan el presupuesto a las entidades federativas? ¿Creerán que la mayoría de sus coterráneos padecen de algún mal neurodegenerativo? (14 de Noviembre de 2020)

Ya le colocaron la zanahoria de la rebaja de los impuestos para que voten por ellos. ¿Agudizara la visión de los electores? (28 de Noviembre de 2020)

Alguien debería de refrescarle las entendederas al ciudadano Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Pudo tomar posesión gracias a que los miembros de su odiado PRI le echaron redaños. Respecto a sus ’pato aventuras’ de pasadizos secretos en el Recinto de San Lázaro, por favor, de eso sabíamos hasta los que entonces pertenecíamos a la tropa en la época del presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Ahora que anda de memorioso y adalid de la democracia, ¿Acaso no recuerda cuando buscó, a través del hoy miembro prominente de la cuatroté, convertirse a la ’legalona’ en diputado por mayoría tras de que lo habían derrotado en las urnas? (30 de Mayo de 2020)

Ante las medidas cosméticas nos surgen dos preguntas: ¿Acaso las autoridades de la CDMX desconocen que los principales vehículos contaminantes son aquellos que utilizan diésel, para los cuales no emiten restricción alguna, y que los automotores que consumen gasolina generan el 36 por ciento de la contaminación? ¿En verdad, esos funcionarios estiman que, por estar hoy encumbrados, en su organismo se han desarrollado mecanismos que los convierte en inmunes ante los efectos neurodegenerativos causados por la contaminación? (4 de Enero, 2020)

Hace unos días se dio a conocer una muestra más de que pertenecer al grupo en el poder no implica crear mecanismos de inmunidad en el organismo para evitar los daños neurodegenerativos causados por la contaminación atmosférica. El ejemplo fue proporcionado por el diputado Fernández Noroña. (11 de Enero, 2020)

Durante la administración federal pasada, muchísimos les proporcionaron, vía ’submecatum’ información interna de cada área, misma que utilizaron en la campaña. Además, fueron y votaron por la causa. Cuando los apoyados llegaron, corrieron a muchos de ellos y a los que les fue bien, les rebajaron el sueldo. Hoy, van por los que quedaron para echarlos. Vaya ‘cuatrote’ que les pusieron. (18 de Abril de 2020)

Todos creíamos que MoReNa eran las siglas de Movimiento de Renovación Nacional, pero estábamos equivocados el nombre real es Movimiento de Resucitación Nacional. Para probarlo, el INE encontró que MoReNa es apoyado por 5,530 personas en condición de revividos. Vamos, no sean modestos, compártanos cuantos más han logrado hacer que retornen del más allá. Total, el secreto de sus poderes sobrenaturales ya quedó expuesto. (21 de Noviembre de 2020)

Es incapaz de leer correctamente una cifra de ocho dígitos. Confirma lo que siempre creímos, en otros tiempos, con dificultades le hubiera alcanzado para ser auxiliar de analista. (16 de Mayo de 2020)

Cuando anunciaron que sería secretario, quienes lo conocen nos dijeron: ’pero si fracasó como jefe de departamento…’ Hoy, está encargado de que ’vayamos hacia esa nueva mortal… perdón, normalidad…’ (16 de Mayo de 2020)

Desde el dugout, el mánager ordenó robarse el home. Sin embargo, el corredor salió muy pazguato y lo pusieron out. Ante ello, el mánager salió a decir que él nunca mandó la señal de robar, su jugador no entendió que la orden era batear y correr, algo que nadie le creyó. (23 de Mayo de 2020)

Ya sabíamos que se carecían de fondos, lo afirmó el antiguo secretario de hacienda. Sin embargo, nunca llegamos a imaginarnos que las cosas andaban tan mal como para ofertar las pantaletas...que nadie compró. (31 de Julio de 2020)

En donde se encuentren, Adam Smith, David Ricardo, Malthus, Quesnay, Say, Mill, Marx, Von Hayek, Schumpeter, Marshall, Veblen, Fisher, Keynes, Robinson, Myrdal, Samuelson, Friedman y varios más, con toda certeza, están muy tristes. Ya se enteraron de que, pronto, sus teorías económicas habrá de pasar a un segundo y tercer plano. En donde menos lo esperaban, apareció quien revolucionara la ciencia económica. Falta poco para que seamos testigos de acontecimiento tan extraordinario. (16 de Mayo de 2020)

Ahora que pretenden medir todo en función de la felicidad, nos preguntamos: ¿Cuál de las canciones con ese nombre se convertirá en el himno, la escrita por Manzanero interpretada por el ’Pirulí’ [no es albur] o la que compuso quien antiguamente se llamaba Felipe Gil? (23 de Mayo de 2020)

En la escuelita Montessori, de pronto, Chenchito empezó a berrear que Chuchita, Chentita y Chonito eran un trio de aprovechados y apoyados por Chanito, quien es un gandalla, le quitaban su itacate, no le dejaban nada y se lo repartían con este último. Sin embargo, como el profesor, don Chinto, andaba preocupado por ver como se queda en el puesto por un tiempo largo, prefería que Chanito, su consentido, se encargara de lidiar con las otras criaturas. Eso sí, don Chinto ya planea correr a Chenchito por andar balconeando los problemas con sus compañeritos quienes son un encanto de críos. Que historia tan tierna, pero eso es solamente un asunto que tiene que ver con la formación de los chamacos y el profesor. (8 de Agosto de 2020)

Sigue la escuelita Montessori haciendo historia. Ahora fue Chanito, cuya fama de gandalla se acrecienta día con día, quien salió con que en ese centro educativo a los alumnos les hace falta motivación que los lleve a ser creativos para innovar. ¿Quién será el que no los estimula para que emprendan sus acciones con ingenio? (22 de Agosto de 2020)

Ante la soberbia que exhiben algunos, muy conveniente sería recordarles a los miembros de la 4T que, tanto en la política como en la vida, la victoria no es eterna y la derrota no es perpetua, siempre hay un mañana por enfrentar en donde todo puede suceder. (12 de Septiembre de 2020)

Allá en los tiempos de priísmo, nunca faltaba alguno que acostumbraba a recordarle a su superior que ni se la creyera porque bastaban dos minutos para retornarlo a su condición de mortal simple. Los inteligentes escuchaban, los otros se molestaban, le aumentaban la velocidad al volantín hasta que la cadena se zafaba y terminaban dándose un santo porrazo que los volvía a la realidad convertidos en nada. Al parecer, hoy en día, ya no hay de los primeros, mientras que los segundos abundan como hongos en época de lluvias. (9 de Mayo de 2020)

La culpa es de los neoliberales ’malvados’ que los introdujeron al uso de computadoras. Durante los 1990s, en las oficinas públicas, esos ’endemoniados’ les arrebataban a los trabajadores las máquinas de escribir y en su lugar colocaban teclados, monitores y procesadores (CPUs). Eran los enemigos de las tradiciones. Hoy, afortunadamente, los rescatistas de nuestras costumbres llegaron y han iniciado la desaparición de esos aparatos electrónicos que solamente vinieron a alterar la esencia mexicana de las oficinas públicas en las cuales laboran los empleados del gobierno federal. (11 de Julio de 2020)

Seguramente, las partículas que emite el motor de su auto ya afectaron el cerebro del piloto inglés, Lewis Hamilton, y por ello salió a decir que las corridas de toros son ’asquerosas.’ Pero como vamos a pedirle a un zoquete que entienda lo que es esta expresión cultural y el arte que encierra la tauromaquia. Lo de él es dar vueltas en un circuito mientras genera contaminación. Eso sí es nauseabundo. (20 de Junio de 2020)

Las criaturas que él engendrara le están recetando la misma medicina que aquellos a quien denostara hace años por surtirle una pócima similar. ¿Le alcanzará el fuelle para deleitar al respetable con una machincuepa más? (25 de Enero, 2020)

Ni modo que no vayamos a reconocerlo. El exponente más preclaro del saltimbanquismo, durante el siglo XX y lo que va de este, Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, se ha convertido en la voz sensata de la 4T. Para que veamos cómo domina todos los terrenos soltó una frase que nos hizo rememorar a su tocayo, el filósofo mexiquense, Porfirio Remigio Rivera. (2 de Mayo de 2020)

Los estetas del pancracio ya visten calzones, mallones y máscaras, aun cuando no están permitidas por la autoridad, de color guinda en tonalidades diversas. Se disponen a deleitar al respetable con lo más granado de sus llaves, piruetas y marrullerías. Si bien la fanaticada partidaria de técnicos y rudos habrá de emocionarse, al final ya sabemos que el triunfador de la contienda ha sido decidido, de antemano, por el empresario. (29 de Agosto de 2020)

Por el encono que muestran, al parecer, no hay suficiente espacio en la nación para ambos. Ante ello, nos preguntamos: ¿Acabaran resolviendo esto como vaqueros del oeste viejo o, como corresponde a caballeros de su alcurnia, a espadazos? (12 de Septiembre de 2020)

La campal está en pleno, los contendientes se dan con todo. En la indumentaria no se notan las consecuencias de la dureza porque se confunde con el color guinda de la vestimenta que portan. (19 de Septiembre de 2020)

El amo de la machincuepa y el saltimbanquismo durante el Siglo XX y el XXI, está a punto de deleitar al respetable con lo que pareciera ser el acto último de su carrera. Hay quienes dicen que, entre tanta oscuridad, es comprensible que su figura brille a pesar de que las piernas ya no respondan como antes. Al fondo, como preámbulo al acto, se escuchan los tambores redoblar. (3 de Octubre de 2020)

¿A poco cree que, tocando el piano en el aniversario del Holocausto, olvidaran cómo, a cambio de unas monedas, su papacito se dedicó a escribirle loas a la bestia austriaca? (1 de Febrero de 2020)

Ni duda cabe, el ciudadano López-Gatell abreva en los escritos del gigolo-cobarde-sinarquista-nazi de apellido Vasconcelos. La perorata del otro día despidió tufos de uno de los textos más execrables que este fulano redactó en 1940. (21 de marzo de 2020)

¿Pues qué tanto miedo tienen de que vaya a visitarlo, acaso dudan de su capacidad o saben algo que el resto de los mortales desconocemos? (27 de Junio de 2020)

Para los preocupados, ya fue, regresó y el lobo no se lo engulló. Sobre lo que realmente sucedió, nos enteraremos en los días que vienen. (11 de Julio de 2020)

Veinticuatro palabras (’...la grave trascendencia que considero tiene esta medida para el presente y el futuro de México, tanto en lo económico como en lo político...’) sintetizan todo. ¿Tomar esa medida es resultado de ese viaje que costó tan barato? (25 de Julio de 2020)

A finales de 1836, Antonio de Padua Severino López de Santa y Pérez de Lebrón, acompañado por otro de su calaña, Juan Nepomuceno Almonte, bajo custodia de dos subordinados de Sam Houston, fueron trasladados a Washington. Veamos lo que el primero escribió al respecto. ’Al presidente general [Andrew] Jackson le merecí la más atenta recepción; entre tantas atenciones me dio una comida, concurrida de nobles personajes nacionales y extranjeros, y para trasportarme a Veracruz puso a mi disposición una corbeta de guerra en el puerto de Norfolk, cuyo comandante me obsequio extremadamente. El presidente Jackson manifestó vivo empeño por el término de la guerra. Repetía: ‘México, reconociendo la independencia de Texas, será indemnizado con seis millones de pesos.’ Yo le contestaba: ‘al Congreso mexicano pertenece únicamente decidir esa cuestión.’ Antonio López de Santa Anna. ’Mi historia militar y política. 1810-1874,’ Las historietas fantásticas, que nunca faltan, para inflamar el orgullo patrio. (8 de Agosto de 2020)

Sin más, el tío favorito de la 4T sacó un artículo atacando a José Ángel Gurria Treviño, un mexicano con una imagen internacional más que positiva, quien en 2021 dejará de estar al frente de la OECD. Hasta este momento no conocemos a nadie quien haya cruzado palabra con el ciudadano Gurria, nosotros lo hicimos hace muchos ayeres, que no se exprese de manera encomiable sobre su forma de comportarse y alabe su capacidad intelectual. ¿Pues qué les inquietaría en la 4T? (8 de Agosto de 2020)

Todo mundo tiene derecho a expresar sus inconformidades, pero eso de meterle tufo cristero a nadie ayuda. Recordemos, aquella reyerta inútil costó la vida de más cien mil mexicanos y nada bueno dejó. Mora, Orozco, Ruiz, Diaz, Anacleto, Segura, los Pro, Palomar, Capistran, Ceniceros, Gorostieta, el ’catorce,’ Jiménez, Toral, la madre Conchita y varios más como ejemplo de fanatismo están bien, pero son impresentables para mostrarlos como pilares sobre los cuales pueda sustentarse la recomposición de una nación. Ellos fueron sembradores de odio y divisionismo. Quienes conocimos de cerca a sus herederos ideológicos podemos afirmarlo con certeza plena. (26 de septiembre de 2020)

De pronto, recuperaron la memoria y recordaron la grandeza del presidente Venustiano Carranza Garza quien fuera el responsable del diseño el Estado Mexicano Moderno y las instituciones que a su amparo se crearon. (28 de Noviembre de 2020)

El 29 de marzo, de hace seis años, fue el día en que el Gran Arquitecto tenía agendada para ti la cita y puntual acudiste a ella. Muchas cosas han acontecido desde entonces y otras tantas han sido las ocasiones en que hubiera deseado, te aseguro que no soy el único, intercambiar puntos de vista contigo, aun cuando no necesariamente estuviéramos de acuerdo. Te extrañamos DON RAFAEL VILLARREAL MARTÍNEZ (28 de marzo de 2020) [email protected]

Añadido a los Añadidos. A usted, lector amable, le deseamos que el 2021 llegue con los mejores augurios y la salud prevalezca durante el mismo permitiéndonos retornar a nuestra anormalidad de otros tiempos. Esperamos que, semana a semana, continuemos encontrándonos en este espacio.