Añadidos 2020 / B de B

Pues todo indica que el coronavirus no fue un hecho fortuito. ¿Estaremos ante la primera guerra mundial biológica? (14 de Marzo de 2020)

El 18 de marzo, en el programa ’The Brian Kilmeade Show,’ el historiador del Instituto Hoover de la Universidad de Stanford, Victor Davis Hanson, realizó un análisis puntual acerca de China y lo que podría venir. El contenido es de los que invitan a reflexionar y confirman lo que algunos percibíamos desde hace tiempo. (21 de marzo de 2020)

Primero desperdigaron el mal por el mundo y ahora buscan aparecer como los samaritanos benefactores. Aquí, hay quien se postran de hinojos y casi les besa la mano porque le regalan ’kits’ para la prueba del coronavirus, esperamos no sean los que les regresó España porque no servían. A estos, los invitaríamos a que analicen lo que afirma el historiador y político estadounidense Newt Gingrich: ’El gran objetivo de China es dominar el planeta.’ Para quienes no saben lo que eso significaría, bastaría preguntarles a los habitantes de Hong Kong. (4 de Abril de 2020)

Un par de ’científicos eminentes,’ Julio Frenk Mora y Juan Ramón de la Fuente Ramírez, expresaron que hay que seguir el ejemplo de China en el manejo del coronavirus. ¿Se referían al control del mal o a la forma en que lo desperdigó? Mientras declaraban eso, nos pareció que, debajo de su camisa alba se traslucía una camiseta de color rojo en la que titilaba el amarillo, o ¿Era una ilusión óptica? (4 de Abril de 2020)

Para que no haya duda de que color pinta el rojo, en una entrevista con el periodista inglés, Austen Ivereigh, el ciudadano Bergoglio Sivori declaró: ’creo que la pandemia del coronavirus chino es una respuesta de la naturaleza al fracaso de la humanidad para abordar las catástrofes parciales provocadas por el cambio climático inducido por el hombre…’ (11 de Abril de 2020)

Previo a todo esto, los ’National Insititutes of Health’ (una institución en donde las miasmas nadan placenteramente) de los EUA, otorgaron un apoyo para investigación por 3.7 millones de dólares al Instituto de Virología de Wuhan en China para que experimentaran con murciélagos, capturados en la región de Yunnan, sobre la transmisión del coronavirus. Así que nada de castigos divinos o reacciones al cambio climático, lo que hubo fueron varias manos que abrieron la puerta con el objetivo de tronar la sociedad occidental. (18 de Abril de 2020)

Criticaba con enjundia sin igual a quienes, según él, al inicio no habían dado la importancia debida y por lo tanto no tomaron las acciones requeridas para enfrentar al mal que vino de China. Sin embargo, ni el menor asomo de crítica a los gobernantes de ese país en donde se originó y propagó el mal. ¿Entonces, no era ilusión óptica que debajo de la camisa alba que porta el científico eminente Julio Frenk Mora aparece una camiseta roja en donde el amarillo resalta titilante? (25 de Abril de 2020)

Faltaba más, como que a su muchacho lo iban a dejar sin recursos, ahí van 30 millones de dólares para que la Organización Mundial de la Salud siga haciendo su trabajo que es mantener burócratas que nada aportan a la humanidad, pero son leales al rojo y el amarillo. (25 de Abril de 2020)

¿Es verdad que China está haciendo negocio con el equipo de protección personal que le donó Italia al inicio de la crisis, generada en el país asiático, y ahora se lo vende, a los italianos mismos? Pero no son esos los únicos incautos a los que les vieron la cara. México, primero, le vendió ¿o regaló? las mascarillas a precio de ’ganga’ y ahora fue a comprárselas a un costo elevado. Con águila o sin ella, los tricolores terminaron postrados ante la ruindad enmascarada de compasión en rojo. Solamente falta que lo adquirido sea de calidad similar a lo que rechazan, por inservible, el Reino Unido, Holanda, España, Grecia, Turquía y la Republica Checa. (11 de Abril de 2020)

Y por supuesto, la ayuda no fue de gratis. (11 de Abril de 2020)

Más temprano que tarde, todos habremos de requerir apoyo profesional para solventar algún problema de salud, algo que varios parecen olvidar. (25 de Enero, 2020)

Esto no es asunto de amontonar médicos. Sino hay equipo, instrumental, protección e instalaciones suficientes y adecuadas para atender a los enfermos, lo único que sucederá es que actúen como testigos o bien acaben ellos siendo víctimas de lo que supuestamente habrían de atender. Los envían al frente de batalla con un fusil de madera. (4 de Abril de 2020)

Con toda certeza, en el muro de la ignominia, ya buscan un sitio para esculpir las palabras del director del IMSS, Zoé Robledo: ’Lo que pasó en Monclova, nunca debió pasar’. Por favor, abran espacio que ya llegaron los valores juveniles. (2 de Mayol de 2020)

Más que medallas póstumas, en su momento debieron de haberlos provisto con el equipo y la protección necesarios para evitar sus fallecimientos. Con discursos y corcholatas nadie retorna del Mictlán. (19 de Septiembre de 2020)

’The Two Popes.’ Este es un anuncio político pagado por el Comité de Amigos en Pro de la Glorificación, manazos incluidos, del ciudadano Jorge Mario Bergoglio Sivori. (4 de Enero, 2020)

Al momento que leíamos ’la iglesia no tiene miedo a la historia…,’ mientras se anunciaba la apertura de los archivos del ciudadano Eugenio María Giuseppe Giovanni Pacelli, el papa Pío XII, nos vino a la mente aquel pasaje ocurrido, el 21 de agosto de 1926, en el Castillo de Chapultepec. En la reunión entre los obispos de Tabasco, Pascual Díaz y Barreto, y el de Michoacán, Leopoldo Ruiz y Flores, con el estadista Plutarco Elías Calles, el segundo trato de utilizar la historia para convencer al tercero de que cambiara su perspectiva sobre la iglesia católica. La respuesta del mandatario mexicano fue: ’Es preferible no tratar asuntos históricos, porque en la historia de nuestro país resultaría un saldo muy triste para el clero de México.’ Un enunciado para extrapolarlo al mundo en un contexto intemporal. (07 de Marzo de 2020)

El arzobispo de Cuernavaca, Ramon Castro Castro y el obispo de Saltillo, Raúl Vera Flores, no pierden la oportunidad para colocar al Gran Arquitecto como un vengador con látigo en mano en busca de pecadores. Estos no son más que un par de fariseos quienes, envueltos en una en capa de color distinto, desean que volvamos a la Edad Media. (4 de Abril de 2020)

Como siempre, el ciudadano Bergoglio Sivori regala a sus seguidores una versión fresca sobre aquello de ’hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre.’ Ahora, la presenta en una encíclica de nombre ’Fratelli tutti.’ Sin embargo, aún está a tiempo de ir más allá de la predica. En caso de que se anime, en México, hay un instituto que se encarga de manejar asuntos relacionado con eso de devolver las cosas. (10 de Octubre de 2020)

De pronto, al sentir el fuego cercano, el ciudadano Bergoglio Sivori se percató de que, por cuidar poco sus dichos, muchos serían los millones de dólares que dejaría de recibir. Ante lo que eso significaría para la multinacional, a meter reversa. Más vale salir con que no entendieron lo que quiso decir. Total, los tontos son otros. (7 de Noviembre de 2020)

De lo que escribiéramos el 14 de marzo: En Macuspana, Tabasco, se llegó a un acuerdo mediante el cual cada comerciante se comprometió a suministrar ’cien cargas de cacao’ y con el producto de la venta adquirir ’láminas de hierro forjado’ que serían utilizadas en la fabricación de recipientes para el almacenamiento de ’aceite iluminador’ que fluye como el agua de un manantial cerca del pueblo y que los nativos usaban para alumbrar… dichos comerciantes obtuvieron en poco tiempo ganancias importantes, y como no podían vender en la localidad todo el petróleo extraído, empezaron a ofertarlo en las ciudades vecinas hasta casi llegar a la capital de Tabasco. Eso acontecía en 1857 y la leyenda pasó de generación en generación. Para entender el presente. (25 de Abril de 2020)

’Nos fue requetebién…’ (13-04-2020): ’La mezcla mexicana de petróleo se cotizó en 15.30 dólares…su precio más bajo en dos semanas…’ (14-04-2020); ’Fitch Ratings recorta la calificación de México, desde ’BBB’ a ’BBB-, y queda a un escalón de perder grado de inversión…’ (15-04-2020); ’Durante marzo pasado inversionistas extranjeros sacaron del país 166 mil 540 millones de pesos,’ (16-04-2020); ’Fitch Ratings recortó la calificación de PEMEX desde ’BB’ a ’BB-’, por lo que se encuentra en el nivel especulativo. Además, rebajó la nota de la CFE a ’BBB-’ (17-04-2020); ’Moody’s recortó la calificación de México a ’Baa1’ desde ’A3’, con perspectiva negativa y la calificación de PEMEX… de ’Baa3’ a ’Ba2’, que la coloca en grado especulativo y pierde el grado de inversión.’ (17-04-2020) ¿Alguna duda? (18 de Abril de 2020)

Hace unos días, veíamos y escuchábamos, en ’Es La Hora de Opinar,’ a Javier Tello Díaz afirmar que Pemex operó con eficiencia, en lo cual coincidimos totalmente, cuando fue manejado por alguien que le sabía al negocio y lo hizo bajo criterios empresariales, Jorge Díaz Serrano. Lo que se le olvidó mencionar fue que quien más criticó dicha gestión fue el santón de la izquierda mexicana, Heberto Castillo Martínez, aquel que encabezó la oposición a la construcción del gasoducto Cactus-Reynosa para venderle gas a los EU porque, decía, íbamos a perder el nacionalismo sacrosanto. (1 de Febrero de 2020)

Vaya que existen diferencias de un siglo a la fecha. Entonces, el comisionado de béisbol, el juez Kenesaw Mountain Landis, no se andaba con medidas cosméticas. Lo mismo vetaba de por vida a los integrantes de los ’Medias Negras’ de Chicago quienes vendieron juegos, que aplicaba sanciones por indisciplinado al máximo estrella del deporte en todos los tiempos, George Herman Ruth. Hoy, el comisionado Robert D. Manfred Jr., apenas se atreve a darles un coscorrón a los ’Astros del Engaño’ de Houston y justifica a los jugadores que fueron cómplices-beneficiarios. ¿La diferencia estará marcada por los niveles de testosterona o simplemente se trata de intereses económicos? (22 de Febrero de 2020)

¿Por qué los medios de comunicación en México no le dieron la importancia debida a la firma trascendental de los Acuerdos de Abraham mediante los cuales Israel establece relaciones diplomáticas con los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein? ¿Acaso fue porque sus fuentes sobre la realidad estadounidense y mundial atendieron las ordenes de sus amos y no lo destacaron? (19 de Septiembre de 2020)

¿En verdad se creen eso de que desde los EUA van a venir las lecciones de cómo se deben de manejar ’democráticamente’ los sindicatos? ¿Acaso desconocen que los de allá operan bajo la premisa de horca y cuchillo? (11 de Enero, 2020)

El expresidente estadounidense William Jefferson Clinton acaba de hacer otra aportación a la lista de justificaciones. Afirmó que el affaire que tuvo hace dos décadas con la becaria, Monica Lewinsky, lo ayudó a ’sobrellevar las presiones de la presidencia…Lo hice,’ aseveró, ’…para manejar mis ansiedades…’ Así que ya saben los infieles, la próxima vez que los atrapen, recurran a esa cita… a ver si encuentran un alma comprensiva (¡!) (07 de Marzo de 2020)

La contienda presidencial estadounidense será una confrontación entre un mayorcito que puede ser de 79 o 77 y un chamaco de 74. (07 de Marzo de 2020)

Los Demócratas viven una situación de espanto. El verde convertido en el rojo nuevo se apodera paso a paso de su agenda y se encamina a imponerles el candidato presidencial. (29 de Febrero de 2020)

Espantados ante la posibilidad de que los extremistas tomaran el partido, el ’establishment’ Demócrata decidió optar por un candidato, y potencialmente presidente, de corte ¿manejable? (14 de Marzo de 2020)

El Partido Demócrata de ahora se asemeja al PRI de Carlos Sansores Pérez en la segunda mitad de los 1970s, su democracia es tan transparente que ni siquiera se ve. (7 de Febrero de 2020)

Y los demócratas emergieron como defensores de Irán. ¿Qué opinarán los electores estadounidenses al respecto? Lo sabremos en noviembre de este año. (11 de Enero, 2020)

Durante toda la pandemia, el casi candidato presidencial de los Demócratas, Joseph Robinette Biden Jr., se la ha pasado encerrado en el sótano de su casa. ¿A ese tipo de liderazgo apostaran los estadounidenses en noviembre? (23 de Mayo de 2020)

¿Estarán dispuestos los ciudadanos estadounidenses a elegir, en noviembre, como presidente a quien los pondrá en suerte para que el dragón los rostice no precisamente a fuego lento? (11 de Julio de 2020)

Si nos atenemos a lo que el candidato presidencial por el Partido Demócrata, Joseph Biden, mencionó la noche del pasado jueves, con relación a que vetara la producción de petróleo y por consiguiente que se utilice ese hidrocarburo en los EUA, a quienes han trazado su estrategia económica basado en la explotación de este les espera una noche muy larga en caso de que el personaje mencionado gane las elecciones presidenciales. (24 de Octubre de 2020)

Este martes 3 de noviembre, los estadounidenses decidirán cual es el futuro que desean para a ellos y el resto del mundo. En ese barco vamos, querámoslo o no, y solamente podemos actuar como observadores. (31 de Octubre de 2020)

Al parecer, por segunda ocasión, un católico ocupará la presidencia de los EUA. Al igual que sucedió con el primero, John Fitzgerald Kennedy, la elección de Joseph Robinette Biden Jr., se da en medio de alegatos de fraude. No olvidemos que, en 1960, fue más que evidente como, en Texas e Illinois, la limpieza electoral brilló por su ausencia. ¿Coincidencia o costumbre? (7 de Noviembre de 2020)

Respecto a nuestro añadido de la semana anterior (de ascender Biden a la presidencia en los EUA, sería el segundo católico quien al igual que el primero, Kennedy, lo haría en medio de alegatos de fraude), no faltó un acucioso quien nos reclamó haber omitido que, también, por estos rumbos un católico, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, arribó en medio de acusaciones de talante similar. Ni modo de responderle que no era cierto. (14 de Noviembre de 2020)

Después de lo acontecido en las elecciones de los EUA, ¿Habrá quien crea en lo que dicen las encuestas que prevén resultados al gusto de quien las paga para engañar incautos? (7 de Noviembre de 2020)

Conforme trascurren los días, aparecen más evidencias de que, en el proceso electoral estadounidense, la pulcritud no existió. Esto, aquí, pasa de noche para no inquietar a los políticamente correctos. Desconocemos en que terminara todo, pero cualquier cosa puede suceder. (21 de Noviembre de 2020)

En medio de alegatos de fraude en la elección presidencial, ahora los Demócratas están tratando de acarrear gente de otras entidades a Georgia para registrarlos como votantes y que sufraguen por los candidatos de ese partido a las dos senadurías que se disputarán el próximo 5 de enero de 2021. El otrora impoluto sistema democrático estadounidense anda hoy batiéndose en inmundicias. ¿Será necesario enviarles observadores para que vigilen que las elecciones se desarrollen conforme a los cánones democráticos? (5 de Diciembre de 2020)

El ’establishment’ estadounidense nunca iba a aceptar que las elecciones presidenciales fueron todo menos un ejemplo de pureza. Admitirlo, implicaría el fin de lo que siempre nos han vendido. (12 de Diciembre de 2020)

Quienes nos dedicamos al estudio de la historia estamos conscientes de que en ella se encuentra el sustento para actuar en el ahora con la mira puesta en el futuro. Si algunos entendieran que el porvenir no puede construirse hoy para retornar al pretérito. (07 de Marzo de 2020) [email protected]

Añadido a los Añadidos (1) Que, durante el 2021, haya salud para todos.