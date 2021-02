Analiza el gobernador Astudillo cierre de playas para evitar mayor peligro de contagio por COVID-19

Ante el aumento que se ha registrado de contagios por Covid-19, así como la alta incidencia de turistas y residentes que no usan cubrebocas durante su estancia en las playas, comenzaremos a valorar este tema y determinar si es conveniente o no mantenerlas abiertas, señaló el gobernador Héctor Astudillo Flores durante transmisión diaria sobre el avance de la pandemia en la entidad.



’En la medida que sigamos teniendo las playas abiertas, que las personas no tengan cubrebocas, que no guarden la distancia, pues todo lo que hagamos va a ser, totalmente inútil, porque en un fin de semana llega el contagio otra vez. Entonces, sí estamos en un proceso de análisis de qué hacer con las playas, lo quiero anticipar’, señaló.



Acompañado por el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos y el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina), Tulio Pérez Calvo, el mandatario estatal detalló que este es un tema que se abordará en conjunto con los alcaldes, para analizar las diversas circunstancias y sus posibles efectos.



Por ello insistió en su llamado a la población para cuidarse y asumir la situación con responsabilidad. ’Está es una enfermedad que no da tregua, ni tiene disculpas con nadie, esta pega a todos lados y en dónde puede contagiar así lo hace’, agregó.



Al respecto el mandatario reconoció que durante este año de emergencia, los rubros de salud y economía han tenido afectaciones derivado de los contagios así como de la suspensión de algunas actividades, por lo que se mantiene una estrategia integral de atención en estos temas.



Recordó que, al día de hoy, ya no hay ningún estado en color verde del semáforo de riesgo epidemiológico y por consecuencia, no podrá haber clases en ninguna entidad, por lo que consideró de suma importancia continuar con las medidas preventivas, así como evitar reuniones y fiestas familiares.



Por su parte, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos señaló que, en esta quinta semana epidemiológica, 10 de los 15 estados del país que se encuentran en semáforo naranja están a un paso de pasar a rojo, y que en Guerrero hay 31,598 casos confirmados acumulados y 3,115 defunciones y 158 nuevos casos en las últimas 24 horas, con un comportamiento ondulante, pero en ascenso, por lo que habrá que ver cuál es el comportamiento en los próximos días.



Agregó que la actividad del Covid-19 se observa en todas las regiones del estado, pero de manera especial en Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo, Taxco y Tlapa y que se tienen 429 pacientes hospitalizados, con 60 estables, 288 graves y 81 intubados en situación crítica. Destaca una ligera tendencia a la estabilización, que podría registrar un descenso en hospitalización.



En el rubro de defunciones, el funcionario estatal resaltó que el mes de enero cerró con un total de 699 decesos, con un promedio diario de 22.5 y en cuanto a la hospitalización, indicó que se ha mantenido una estabilidad, siendo al día de hoy del 61 por ciento, arriba de la media nacional que es del 56 por ciento, con el 38 por ciento en el uso de ventiladores, debajo de la media nacional que es del 52 por ciento.