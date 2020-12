Analiza PRD postular a Ángel Aguirre a una diputación federal

www.guerrerohabla.com



CHILPANCINGO, Gro., 17 de diciembre de 2018.- El dirigente estatal del PRD, Alberto Catalán Bastida, informó que el partido analiza postular al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero como candidato a diputado federal por el Distrito 08.



En entrevista, el líder perredista dijo que el ex mandatario mantiene íntegros sus derechos políticos y que es una ’posibilidad’ que participe activamente en el desahogo del proceso electoral.



Catalán señaló que Aguirre Rivero ha manifestado públicamente que no participaría en las próximas elecciones, sin embargo, dejó abierta la posibilidad a que, si llegara a participar, lo haría en el distrito federal al que pertenece.



’Tiene muchas simpatías en la región’, expresó el también diputado local. En 2017, Aguirre Rivero se postuló como precandidato de la coalición Por México al Frente para la diputación del Distrito 08 Federal.



En su arranque de precampaña, padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa irrumpieron en su evento político y advirtieron que no permitirían que sus aspiraciones de llegar al Congreso de la Unión prosperaran.



Fuente: Quadratín