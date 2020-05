Analizan diputados propuesta para Plan de Austeridad en el sector público estatal durante la pandemia del COVID-19

La Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo analiza un exhorto a los poderes Ejecutivo y Judicial y Órganos Autónomos, para que consideren la elaboración de un plan de austeridad con el que se haga frente a los efectos provocados por la pandemia del Covid-19, valorando la reducción de sueldos de los funcionarios públicos hasta en un 50 por ciento, desde subdirectores hasta el gobernador del estado.



Dicho exhorto lo propuso el diputado Carlos Cruz López, de Morena, quien justificó que la suspensión de actividades no esenciales por la pandemia está causando estragos en el sector empresarial, que se ha visto obligado al despido de trabajadores por la falta de capacidad económica, circunstancia que deja a familias enteras en estado de vulnerabilidad.



Por esta circunstancia, el legislador considera que es esencial la solidaridad por parte del Estado, a través de acciones encaminadas a proteger la vida, salud y seguridad alimentaria cuando se presentan fenómenos naturales o emergencias sanitarias como la actual.



Manifestó que el Gobierno Federal presentó el pasado el 3 de mayo un plan para hacer frente al impacto económico en el país, derivado de la emergencia sanitaria, en el que se exponen los siguientes tres elementos para remontar la crisis transitoria: mayor inversión pública para un mayor desarrollo económico y social; empleo pleno, honestidad y austeridad republicanas, que incluye bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos, desde los subdirectores hasta el de presidente de México; y reducir los gastos de publicidad, partidas de viáticos y gastos de operación.



Añadió que ’es claro que los recursos que el Gobierno Federal ha destinado para atender la emergencia sanitaria resultan insuficientes, y por lo tanto, es necesario habilitar nuevas fuentes de recursos; no sólo se debe dejar esa responsabilidad al Gobierno Federal’.



Cruz López plantea que el Poder Ejecutivo y el Judicial, así como los órganos autónomos, deben considerar la elaboración de un plan de austeridad para hacer frente a los efectos de la pandemia por el Covid-19 en Guerrero, donde se valore la reducción de salarios hasta en un 50 por ciento de los funcionarios, desde subdirectores hasta el gobernador.



También que se considere la generación de ahorros con la reducción de compras de insumos, pagos de viáticos y de representación, bonificaciones o cualquier otro beneficio que reciben los servidores públicos como retribución directa del servicio prestado, siempre y cuando sean servicios no esenciales.



Finaliza diciendo que esta medida deberá estar vigente hasta el 31 de diciembre del 2020, y que lo recaudado se destine a la compra de insumos para hospitales y despensas para las personas de escasos recursos económicos que han sido afectadas por la emergencia sanitaria.