Analizan en el Congreso reforma a Ley orgánica de la Fiscalía para evitar casos de homonimia en las órdenes de aprehensión

Chilpancingo, Gro., a 24 de noviembre del 2020.- El diputado Jesús Villanueva Vega presentó una iniciativa de adición a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado que busca dotar de las herramientas necesarias al personal operativo de dicha Institución, que les permita la identificación precisa de las personas requeridas por la justicia, evitando casos de homonimia durante las órdenes de aprehensión o reaprehensión.

El diputado de Morena manifiesta que actualmente Guerrero no cuenta con lineamientos para identificar a las personas que tienen orden de aprehensión o reaprehensión por la posible constitución de un delito, por lo que –dijo- es importante regularlo, acorde a las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que las Fiscalías Generales de las entidades federativas cambien su marco normativo.

Agregó que en base a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, es necesario dotar de certeza a la actuación de la Policía de Investigación, así como el procedimiento que realiza el personal adscrito a la Coordinación General de Servicios Periciales cuando se solicite un Certificado de Antecedentes No Penales, situación donde se presentan muchos casos de homonimia.

Villanueva Vega refirió que con esta adición se pretende que las órdenes de aprehensión o de reaprehensión cuenten con los elementos necesarios para la identificación precisa de la persona que se busca, con el fin de evitar su ejecución en contra de personas distintas; verificar que el nombre de la persona no coincida con otro u otros nombres idénticos; es decir, que cuenten con un homónimo; todo a fin de cumplir en forma adecuada con el mandamiento judicial, y evitar posibles violaciones a derechos humanos.

En caso de haber homonimias, se deberá investigar las peculiaridades personales, familiares y de entorno del buscado, y una vez realizado este proceso, distribuir la información entre los elementos de la Policía de Investigación, para la debida ejecución de la orden.

Además, los agentes de la Policía Investigadora Ministerial asignados para dar cumplimiento a los mandamientos judiciales deberán llevar su registro, control, seguimiento y fecha de ejecución en el libro de gobierno, archivo electromagnético y archivo físico, entre otras acciones a su cargo.

Esta iniciativa se analiza en la Comisión de Justicia, para su respectiva dictaminación.





