Analizan exhorto a instancias federales para garantizar adecuado manejo de residuos peligrosos originados por Covid-19

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro., a 11 de octubre del 2020.- La Comisión de Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático analiza un exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal para que actualice la Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección Ambiental-Salud Ambiental- Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos- Clasificación y Especificaciones de Manejo para las unidades hospitalarias, debido a la pandemia del Covid-19.





El punto de acuerdo fue presentado por el diputado Jorge Salgado Parra (PRI), quien extiende el exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal para que, con base a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, determine los procedimientos a seguir que garanticen el adecuado manejo de los residuos biológico-infecciosos que se generan en las clínicas y hospitales.

A su vez, se extiende el llamado a la Secretaría de Salud Federal para que se coordine con las 32 secretarías estatales, en cuanto al mismo asunto.





Considera el legislador que debido a la pandemia del Covid-19, debe haber especial atención por parte de las autoridades en materia de salud y medio ambiente para dar el tratamiento adecuado a los desechos de materiales que han sido utilizados por pacientes que han dado positivo al SARS-COV-2. ’Estamos seguros que no son tratados de manera correcta para su disposición final, por lo que no estamos evitando la posible propagación de agentes contaminantes que pudieran impactar de manera negativa contra el medio ambiente y la propia salud humana’, abundó





Salgado Parra dijo que no se puede permitir que por ignorancia o falta de conocimiento se dé el mismo manejo a los residuos que se generan en los hogares o establecimientos comerciales, que los de un hospital; por eso es importante que las autoridades de salud y de medio ambiente usen protocolos de tratamiento especial para recolectar, transportar, acopiar, triturar, esterilizar e incinerar residuos de textiles resultantes de las ropas de cama, toallas, uniformes, batas, cubrebocas, mascarillas, guantes, así como ropa de pacientes con Covid-19, además de plásticos de embalajes o envolturas, entre otros.





00o00