Analizan exhorto a instancias federales para garantizar el abasto de medicamentos contra el cáncer infantil

Chilpancingo, Gro., a 13 de agosto del 2020.- La Comisión de Salud del Congreso local analiza un exhorto al Ejecutivo federal para que, a través de las secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público, de los Institutos Mexicano del Seguro Social, de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de Salud para el Bienestar y del Consejo de Salubridad General, se garantice la adquisición, abasto oportuno y correcta distribución de medicamentos para el tratamiento del cáncer infantil, y se expidan las disposiciones reglamentarias a las que se sujetará el Fondo de Salud para el Bienestar

La diputada Guadalupe González Suástegui (PAN), impulsora de la propuesta, señala que desde el 2019 padres de niños con cáncer han realizado manifestaciones para solicitar la aplicación de los tratamientos oncológicos para sus menores hijos, ante el desabasto permanente de fármacos en diversos hospitales, como el Infantil ’Federico Gómez’, de Especialidades ’La Raza’, General de la Ciudad de México y los de algunos estados.

La legisladora manifestó que el gobierno mexicano ha emitido diversas respuestas a las demandas y acciones de los padres e infantes afectados, señalando actos de corrupción de las farmacéuticas, lo que de ninguna manera representa un argumento válido para interrumpir los tratamientos de nuestros niños.

Dijo que las reformas al sistema de salud promovidas por el Gobierno Federal no han sido consolidadas. ’Fue un error la extinción del conocido Seguro Popular y el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, porque otorgaban cobertura para enfermedades e intervenciones definidas. Hasta el 2018, se cubrían 66 intervenciones, entre ellas malformaciones congénitas, quirúrgicas y adquiridas; enfermedades metabólicas en menores de 10 años, cáncer en menores de 18 años y mayores de edad, entre otros, tratamientos médicos para pacientes pediátricos y adultos.

González Suástegui recordó que derivado de las reformas del 29 de noviembre de 2019, en la Ley General de Salud se señala que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitirá las reglas de operación del Fondo de Salud para el Bienestar, que se destinará a la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos como el cáncer, a la atención de necesidades de infraestructura, preferentemente en estados con mayor marginación social como Guerrero; sin embargo, a pesar de que se tenía de plazo hasta el 30 de junio del 2020 para emitirlas, no se ha hecho, lo que genera que no se tenga claridad en el ejercicio de dichos recursos.

Aseguró que estos retrasos institucionales han afectado fuertemente a las familias mexicanas en su derecho a la protección de la salud, especialmente por el desabasto de medicamentos para niños con cáncer que pone en peligro su sobrevivencia.



