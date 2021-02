Analizan exhorto a instancias federales para que reviertan el incremento al peaje de las autopistas

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro., a 14 de febrero del 2021.- La Comisión de Hacienda del Congreso del Estado analiza un exhorto al director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., y al Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), para que consideren revertir el incremento del 3 por ciento a las tarifas de peaje en las carreteras del país, en particular en las autopistas de Guerrero.

Esto a propuesta de los legisladores Guadalupe González Suástegui (PAN) y Jorge Salgado Parra (PRI), quienes plantearon que, ante la severa crisis económica que atraviesa el país, producto de la pandemia sanitaria, dicho incremento en nada ayuda a la reactivación económica que tanto requiere Guerrero.

Refieren que el pasado 3 de febrero el Gobierno Federal, por conducto de Caminos y Puentes Federales, informó el aumento a partir de ese día del 3 por ciento en las tarifas de peaje en las carreteras del país, lo que’ sin lugar a duda, es una muy mala determinación, pues provocará un colapso económico mayor al que estamos viviendo’.

Dijeron que ésta no es la mejor decisión porque la actividad primordial del estado es el turismo, mismo que se verá severamente dañado, así como la economía de miles de familias guerrerenses que ya de por sí, al día de hoy, están viviendo una situación por demás crítica.

Puntualizaron que con esta determinación tomada por BANOBRAS, que es la institución que administra el FONADIN, si una persona desea ir en su coche particular de la Ciudad de México a Acapulco deberá pagar 647 pesos, un incremento de 6.4 por ciento en comparación con la anterior tarifa.

Acusaron, además, que esto es arbitrario porque el complejo carretero del país se encuentra en mal estado, en reparaciones permanentes e inconclusas, así como con un alto índice de inseguridad.

En ese tenor, aseguran que estos tiempos de crisis ’no se puede permitir por ningún motivo que se realicen este tipo de incrementos injustos y fuera de todo lugar, toda vez que no arrojan ningún beneficio, principalmente entre los que menos tienen’.



