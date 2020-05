Analizan exhorto a Protección Civil para que dictamine viabilidad de uso del suelo en colonias de Chilpancingo

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro., a 14 de mayo del 2020.- Para evitar más daños materiales y pérdidas de vidas humanas en las colonias Tlacaélel y Héroes de Guerrero, de esta ciudad capital, la Comisión de Protección Civil del Congreso del Estado analiza un exhorto al Ejecutivo estatal para que instruya a su secretario de Protección Civil que verifique la situación que guardan las viviendas de esos asentamientos.

Esta propuesta la hizo el diputado sin partido Servando de Jesús Salgado Guzmán, quien expuso que fueron habitantes de dichas colonias los que le solicitaron su intervención para que las dependencias citadas se aboquen al estudio de viabilidad del uso suelo en esas zonas habitacionales.

Y es que, señalan, en la colonia Tlacaélel unas nueve viviendas han sufrido afectaciones por hundimiento de suelo, mientras que en la Héroes de Guerrero hay otros veinte lotes y dos casas con fallas.

Lamentó que para la creación de este nuevo circuito de vivienda no se realizó un estudio previo de suelo, ni por parte de la autoridad, ni por los ciudadanos. Sin embargo, justificó que esto es debido a la necesidad apremiante de la ciudadanía de contar con un hogar.

Planteó que el gobierno estatal y el Municipio, en coordinación con instituciones como la Universidad Autónoma de Guerrero, pueden desarrollar estudios que permitan conocer las causas que generan los hundimientos en dichos asentamientos, para evitar pérdidas de bienes y de vidas.

Manifestó que esto se debe atender urgentemente, ya que en esta época de estiaje los suelos arcillosos suelen agrietarse y provocar que hundimiento de suelo, lo que provoca socavones en viviendas y lotes; aunado a que en breve se entrará en la temporada de lluvias, que genera reblandecimiento de tierra, aumentando la probabilidad de daños.

En ese sentido, Salgado Guzmán consideró que, en caso de que se dictamine que los suelos no son aptos para la vivienda, se debe dar paso a la reubicación, con la finalidad de no dejar desprotegidas a las familias.



