Analizan exhorto a secretarías de salud para que desarrollen estrategia contra los suicidios por COVID

Chilpancingo, Gro., a 30 de septiembre del 2020.- La Comisión de Salud analiza un exhorto a las secretarías de Salud federal y estatal, a efecto de que coordinadamente diseñen e implementen políticas públicas encaminadas a la disminución del alto número de suicidios entre la población de 15 y 29 años, producto de la pandemia mundial que se vive.

La propuesta presentada por el diputado Jorge Salgado Parra explica que, pese a los esfuerzos de diversas organizaciones, la prevención del suicidio no se ha abordado de manera adecuada, por falta de sensibilización y a pesar de ser un problema de salud pública, al considerarse, según datos de la Organización Mundial de la Salud, como la segunda causa principal de defunciones en las edades de 15 a 29 años de edad.

El diputado por el Partido Revolucionario Institucional dijo que nuestro país no es la excepción en los altos índices de suicidio y que dicho problema puede ir en aumento debido a la pandemia sanitaria del coronavirus, que está ocasionado confinamiento por varios meses, falta de empleo, dificultades económicas, entre otras complicaciones.

Mencionó que el Consejo Nacional de Salud reconoce que se vive una situación compleja, ya que en México se ha registrado un incremento de problemas de depresión y de conductas suicidas a causa del Covid-19.

En lo que respecta a Guerrero, Salgado Parra dijo que actualmente existe una baja estadística en cuanto al número de suicidios entre la población joven, "pero no se está exento de que se incrementen los casos en la población de 15 a 29 años de edad, derivado a los efectos de la pandemia sanitaria que afecta a nivel mundial, por lo que se deben tomar medidas de prevención en el tema".

Puntualizó que éste es un tema de total importancia que debe ser atendido por los gobiernos estatal y federal a través de políticas públicas encaminadas a evitar que se convierta en un grave problema de salud pública.

Por último, informó que de acuerdo con datos obtenidos en el 2019, en los últimos cinco años Guerrero ha tenido un total de 263 suicidios; sin embargo, es importante actualizar esta cifra al mes de agosto del 2020, debido a la crisis sanitaria que está afectando a todos los sectores de la población.





