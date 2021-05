Analizar propuestas y reflexionar el voto, sugiere RAC

Taja y Mario Moreno, son garantía de resultados



Tras sugerir analizar propuestas y reflexionar su voto el próximo seis de junio, el candidato a diputado local por el Distrito 7 de Acapulco por la coalición PRI-PRD, Ricardo Astudillo Calvo, pidió a la población de esta demarcación, no volver a equivocarse y sufragar por quienes representen los mejores proyectos que atiendan los reclamos de una sociedad que se ha visto menospreciada en atención con los servicios públicos en los últimos tres años.



Al visitar a los habitantes de la colonia 19 de Noviembre, el aspirante de la alianza ’Va por Guerrero’, resaltó que la política no es mala, porque ’los que han actuado mal son los políticos’ y recomendó ’buscar el bienestar colectivo, y no el de unos cuantos’ en las próximas elecciones. ’Los compromisos se hacen con el pueblo’, señaló.



Ricardo Astudillo, dijo que a quienes actualmente ostentan cargos públicos ’ya se les dio oportunidad’, pero en los hechos, demostraron que no tenían compromiso con la ciudadanía, a la cual abandonaron a su suerte y la dejaron sin atención para gestionar las demandas básicas como la recolección de basura, agua potable y luminarias para las principales calles de colonias, así como de poblados.



’Y no nos vayamos a ir otra vez con el canto de las sirenas y nos dejemos llevar por aquellos que nos hablan bonito y nos dicen, pero que al final para actuar, no saben nada’. ’Estoy dispuesto a morirme en la raya para entregar buenas cuentas en el distrito siete’, señaló el joven político.



Resaltó que trae muchas ganas de trabajar con lo que le queda de juventud para que el distrito siete esté dignamente representado en el Congreso del Estado y fue tajante al señalar que la lucha que encabezan el PRI y PRD, es para que le vaya bien a todos los ciudadanos.



Ricardo Astudillo, dijo que solo unidos se pueden lograr grandes cambios en beneficio de la población y dijo que la única vía para consolidar este fin, es la organización que permite los mejores cambios en la sociedad, por lo que insistió en que los ciudadanos analicen y razonen su voto. ’En esta elección estoy seguro que no nos vamos a equivocar y vamos a valorar los perfiles y proyectos que nos están presentando’, señaló.



En su mensaje, ratificó su compromiso para estar presente en las colonias y poblados, atendiendo sus necesidades y de impulsar acciones que permitan gestionar recursos al gobierno de Acapulco que, aseguró, encabezará Ricardo Taja Ramírez, para que se cumpla la obligación de llevar agua a las casas. ’Taja es un joven trabajador que le pone ganas para cumplirle a los acapulqueños’, comentó.



Pidió el respaldo de los presentes para el candidato a la gubernatura del estado, Mario Moreno de la coalición PRI-PRD, porque ’es garantía de trabajo y compromiso, y resultados’.