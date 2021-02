Anaya, el político que se convirtió en lo que juró destruir

En su gira propagandista, Ricardo Anaya Cortés quiere repetir la hazaña de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para que en 2024 vuelva a postularse como candidato a la Presidencia de la República en el 2024.



En su cuenta de Twitter el panista dio indicó que recibió la invitación para convertirse en diputado plurinominal para la próxima legislatura pero la rechazó para así recorrer mil municipios para ganarse el voto de los ciudadanos para las elecciones del 2024, pese a la situación actual por Covid-19.



"Ya inicié mi recorrido por 1000 municipios de México. Mi objetivo es escuchar. Escuchar los problemas, las necesidades, los anhelos y los sueños de la gente. Se trata de escuchar para de veras sentir y vivir los problemas como propios y encontrarles soluciones juntos", dice la descripción del video de Ricardo Anaya







Agradezco la invitación para ser diputado plurinominal, pero creo que mi papel debe ser otro para ayudar. Apoyaré las campañas de este año y quiero volver a recorrer todo México para escuchar a la gente y concentrarme en la elección presidencial de 2024. ¡Vendrán tiempos mejores! pic.twitter.com/YOK1s0W2fp — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) January 18, 2021

Sin embargo su video no ha sido elogiado por los ciudadanos, quienes han difundido en redes sociales su visita en Veracruz hace unos años que demostró el rechazo de la gente hacia el panista y que no ha cambiado con el tiempo, asimismo fue cuestionado por su estrategia.El ex candidato presidencial panista indicó que ’otros seis años con un gobierno de Morena terminarían por destruir a México, afectando irremediablemente la vida de millones de personas’.Según la información oficial de las elecciones presidenciales, Anaya ha sido el peor candidato presidencial del PAN en las más últimas tres décadas. Como candidato el PAN obtuvo 17.65% de los votos, un porcentaje casi igual al 17.07% que recibió Manuel Clouthier, en 1988, hace exactamente 30 años.De acuerdo con la revista Proceso, Anaya fue rebasado brutalmente por Vicente Fox (42%), Felipe Calderón (35.91%) y Diego Fernández de Cevallos (25.92%), y sólo superó a los primeros candidatos en la historia del PAN: Efraín González Luna (7.82%), Luis H. Alvarez (9.42) y José González Torres (10.98).