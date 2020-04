Anciano es golpeado por sus propios nietos por no darles herencia

#Xochistlahuaca, pública el diario El Eco de Acapulco.



Anciano de nombre Canuto Infante Morales es golpeado por sus propios nietos luego de que le exigieran parte de sus terrenos y este se negara a heredarselos.



La trágica historia inicia luego de que el ancianito le dejo la herencia a uno solo de sus nietos debido a que es el único que vela por su salud y bienestar, pues los otros al no apoyarlo, los dejó fuera de su herencia, y estos al saberse que no les tocaría nada le propinaron tremenda paliza al anciano quien no pudo defenderse y fue a parar hasta el hospital.



Pero la historia no termina ahí, dichos agresores fueron detenidos por la policía municipal y que atendió Praxsede la Sindica de Xochistlahuaca, la cual rápidamente procedió a dejar en libertad a los agresores dictaminado que no hay delito que perseguir, nada más porque dichos agresores pertenecen al partido de MORENA.



Si esto no es delito en Guerrero ¿Qué cosas ses delito? Se necesita esta muerto para que los encargados de impartir justicia medio intenten aplicar la Ley.



¡Juzgue usted las imágenes!