En las principales ciudades de Guerrero, de amera especial Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Taxco, los contagios aumentan por la pandemia de coronavirus, pesar de que la gente se cuida, pero gran mayoría no lo hace.

Existen personas que no creen en la existencia de la epidemia o simplemente no le tienen miedo a ser infectados. Vemos por las calles mucha gente portando la protección del cubrebocas como en un 60 o 70 por ciento de la población, más un 30% andan como que la virgen les habla ’dicen que es muy incómodo y sudoroso portar el distintivo.

Aquí en Guerrero las autoridades estatales y municipales está poniendo su esfuerzo pero hay aún gobiernos que le hacen no nomás al cuento buscando votos para un futuro próximo ’solo se preocupan por su futuro político’. Sin embargo, la ciudadanía es terca como una mula y no toma las medidas pertinentes, aun sabiendo que a estas alturas de la 3 Fase del riesgo de ser corrompidos en la salud es real, pero además pueden contagiar a otros.

La movilidad de personas y de vehículos automotores en Taxco esta activa con hijos desobedientes. Los problemas económicos se agudizan más y más. Mucha gente ya no tiene que comer, sobre todo los de escasos recursos o gente que vive al día como los cientos de familias de artesanos plateros. Gracias a la ayuda y preparación de alimentos gratis de parte de la gente que se solidariza con los que no tiene nada que comer, las cosas no se ponen difíciles.

Por otro lado, mucha gente acude todos los días a las casas de agiotistas para empeñar sus escasas pertenencias como aparatos eléctricos, herramientas para plateros y alguna que otra alhaja. Más casas de empeño abren sus puertas al buen negocio en tiempo de pandemia. Vemos ya ejércitos de promotores o ejecutivos de ventas de estos negocios por las colonias más pobre de la ciudad platera ofreciendo sus ’beneficios’.

La verdad que es un drama la situación sanitaria y económica que le está pegando duro al por parejo de la gente. La ciudad colonial está convertida verdaderamente en un pueblo fantasma sin ruidos, callada y como que da miedo y como que espanta por las desoladas serpenteadas callejuelas empedradas. Por la noche, ya ni los perros ladran ni los gatos en los tejados maúllan, todo esto es una ciudad que perdió la voz y la alegría.

Durante el día, en este pueblo chico en donde todos nos conocemos, ya nadie se conoce debido a las máscaras ’plateadas’ que usamos como en todo el país y el mundo. Si encontramos un amigo o un familiar en la calle nos acercarnos manteniendo la sana distancia para hablarle, pero tenemos que susurrarle a la persona ’soy José, que no me reconoces’. La neta del planeta que historias se vive día con día en cada persona y por todos lados.

Sin embargo, si vemos y sentimos la pandemia de coronavirus de otro punto de vista, claro está que a personas que perdieron un familiar es una tragedia que está enlutando a diario a familias en Taxco y en todo el mundo.

En el plano espiritual, mental y el corazón, debemos entender y aceptar esta dura prueba como una lección para que aprendamos a vivir mejor ’en esta casa prestada por un tiempo’ como hermanos, donde todos somos iguales y que notemos que las cosas más bellas, hermosas y maravillosas de la vida y de la tierra son gratis, solo hay que cuidar la fuente de donde emanan…[email protected]