André-Pierre Gignac: ’representamos muy bien a México:»

Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Mientras Guido Pizarro, capitán de Tigres, y el portero Nahuel Guzmán, dijeron lo contrario, previo al arranque del torneo, el atacante francés André-Pierre Gignac aseguró –tras perder 0-1 la final del Mundial de Clubes de Qatar ante Bayern Múnich—que los jugadores felinos ’representamos muy bien’ a México ’con garra y corazón’.



Aunque el resultado fue adverso para el equipo regiomontano, por primera vez en la historia del futbol mexicano y de la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Futbol (Concacaf) un equipo es segundo lugar del torneo internacional.



Por ello, Gignac, delantero de los felinos, aseguró que representaron dignamente a México frente al equipo alemán. No obstante, admitió que están descorazonados por el resultado anoche, en Qatar.



’Estamos un poco decepcionados por el resultado. Pero sabíamos que íbamos a enfrentar a un gran equipo. No fue nada fácil, pero representamos muy bien a México con garra y con corazón. Para una primera participación, un segundo lugar fue increíble para nosotros’, comentó emocionado el francés después del encuentro.



A su vez, agradeció a México por todo el respaldo que le dieron al equipo de la Sultana del Norte en todo el torneo.



’Gracias por el apoyo y vamos a regresar más fuertes. Esperemos que en las próximas ediciones varios equipos mexicanos puedan llegar a la final’, agregó.



Por último, reconoció que siente nostalgia por su país de origen, pero aseguró que está feliz en el balompié mexicano.



’Supe que pasaron el partido en Francia. Fue bonito. Mi familia pudo ver el partido. Extraño un poco Francia, pero estoy muy bien en México’, finalizó.



Y es que, de los siete equipos mexicanos en ir al máximo torneo a nivel de clubes, solo los de San Nicolás de los Garza llegaron a la final del campeonato. Las mejores actuaciones hasta ahora fueron los terceros lugares del Necaxa en la primera edición del año 2000, Monterrey en 2012 y Pachuca en 2017.



A su vez, América (2006 y 2016), Pachuca (2008), Atlante (2009), y Cruz Azul (2014) que solo pudieron conseguir el cuarto lugar de esta competencia. Chivas, en cambio, perdió sus dos partidos y se quedó en el último lugar del certamen.



Por esa razón, Ricardo Ferretti, entrenador de los universitarios, remarcó el hecho de haber llegado a la final del Mundial de Clubes. Además, aseguró que el Bayern Múnich fue un gran rival y no deberían demeritar su victoria.



’El hecho de haber llegado a la final habla de las cosas buenas que hemos hecho, hoy enfrentamos a un gran rival. No hay que demeritar el triunfo y lo merecieron’, comentó el estratega después del encuentro.



Sobre su equipo, resaltó que dieron una gran actuación esta noche en tierras mundialistas. Aunque señaló que no está contento por el resultado, aseguró que está satisfecho con lo realizado por sus pupilos en la cancha.



’El equipo no se descompuso. Estuvo bien. Buscó atacar contra un equipo que defiende bien, presionó en toda la cancha. Uno no va contento, pero sí satisfecho con el esfuerzo que hicieron’, sentenció el brasileño.



Por último, apuntó que los felinos deben de trabajar duro para conseguir un mejor resultado en la siguiente vez que vuelvan a la competencia.



’Tenemos que seguir trabajando, mejorando muchos aspectos si queremos tener el nivel para que la próxima vez podamos merecer el triunfo’, concluyó.