’Andrés Manuel López Obrador el mejor presidente que ha tenido México, Donald Trump’. Alguien entenderá a la gente criticona, resentida, y hasta hipócrita, creo jamás entenderemos a personas con estas tres cualidades. Mi comentario es por lo siguiente; por el viaje que a Estados Unidos realizo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, para reunirse con Donald Trump, mandatario del país norteamericano, los adversarios políticos de AMLO, le lanzaron criticas de todo nivel, y color, calificativos indignos a su investidura como jefe del gobierno federal. Que yo recuerde a anteriores presidentes de México, jamás les criticaron con tanta dureza sus viajes a otros países, el más reciente ejemplo, el ex presidente Enrique Peña Nieto, durante sus seis años de gobierno más que a gobernar se dedicó a recorrer el mundo, en compañía de su ’gaviota’, cientos de acompañantes en lujoso avión, adquirido con dinero del pueblo mexicano, no tengo idea de la montaña de billetes gastados en viajes, en su lujosa nave, y no tenía críticas, al contrario le aplaudían, no cabe duda los malandrines de cuello blanco en México son héroes políticos…bueno algunas gentes hasta los califican de superhombres.



Cansados de ser explotados, y obligados a extorsionar para subsistir, policías Estado de México, lanzan S.O.S, a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, fuerte señalamiento, y llamada de atención públicamente en diversos medios de comunicación, a Alfredo del Mazo, y Maribel Cervantes Guerrero, gobernador del Estado de México, y titular de Seguridad Pública de la misma entidad respectivamente. Los gendarmes mexiquenses aseguran el aumento a su salario correspondiente al presente 2020, no les ha sido pagado hasta la fecha, de no cumplirles con cubrirles su salario con carácter retroactivo a la brevedad posible, dicen bloquearan las principales avenidas y carreteras dentro de la entidad.



Más de policías, del municipio de Ecatepec, gobernador por Fernando Vilchis Contreras, denuncian la gran cantidad de presuntos uniformados que cobran excesivos salarios sin presentarse a trabajar, (gente que cobra salario sin presentarse a trabajar se le conoce como aviador), aseguran los gendarmes municipales, que el alcalde Vil..chis Contreras, en numerosas ocasiones por escrito le han informado por escrito la existencia del numeroso grupo de policías aviadores, quienes quincenalmente cobran salario por más de 14 mil pesos, lo cual consideran injusto, cuando los gendarmes efectivos, su salario es arriba del mínimo, y su turno es de 24 por 24 horas.



Olga Medina Serrano, alcaldesa del municipio Reyes la Paz, denuncia que, con frecuencia a recibido amenazas de muerte, e intentos de extorción, por parte de personas que dicen pertenecer a importantes grupos del crimen organizado, sin hasta la fecha haber cumplido con exigencias de los hampones, quienes insisten en intimidar a la edil.

Lo denunciado por Medina Serrano no caso único, son varios alcaldes mexiquenses, que han recibido amenazas de muerte, y de ’renteo’,(pagar cuota), a hampones solo que muchos de estos funcionarios municipales prefieren guardar silencio, y/o tal vez ’entrarle’ hacerle llegar la cuota económica exigida por los mafiosos…Es cuestión de valor o miedo; lo vergonzoso es saber que un funcionario designado por sufragio, se preste a la extorción de malandrines, cuando el funcionario tiene el deber de salvaguardar a la población que mediante el voto lo llevo al ser su gobernante, y que demuestre incapacidad, y cobardía para cumplir con lo que en su momento protesto públicamente, bueno, y de que sirve su policía municipal, acaso están coludidos con la mafia, bueno se han dado casos de policías que son parte de grupos criminales.



(La verdad siempre sale a luz, pero hasta entonces debemos seguir luchando y no con palabras sino con acciones)