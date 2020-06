Andrés Manuel López Obrador visitó centro educativo que forma parte del programa federal La Escuela es Nuestra

Unidad y coordinación, fundamentales para Hidalgo.



-El presidente López Obrador visitó centro educativo que forma parte del programa federal La Escuela es Nuestra.



En gira de trabajo por la entidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Omar Fayad, realizaron un recorrido por la Escuela Primaria Emiliano Zapata, del municipio de San Agustín Tlaxiaca para conocer los avances del programa federal La Escuela es Nuestra.



Ahí, el presidente insistió que se debe mantener el rumbo en el propósito de transformar a México, sobre todo en materia de educación, ya que, gracias a programas como éstos, se puede utilizar toda la reserva de recursos morales que posee el pueblo, para hacer retroceder la corrupción y la impunidad.

Pues en este modelo, son precisamente los comités de padres de familia quienes administran los recursos para el mejoramiento de la infraestructura escolar de sus planteles sin pasar por intermediarios.



"Vamos a seguir apoyando en Hidalgo y en todo el país, a los que más lo necesitan, y vamos a seguir también buscando trabajar de manera conjunta con los gobiernos estatales y con los gobiernos municipales, aquí en el caso de Hidalgo, tenemos muy buena relación con el gobernador Omar Fayad, no tenemos ninguna diferencia, somos de diferentes movimientos, pero no es el tiempo de campañas, somos gobierno, el gobierno es todo, no hacer a un lado a nadie".



En su oportunidad, el gobernador Omar Fayad afirmó que el programa La Escuela es Nuestra impulsa a la educación como único escenario donde la balanza puede equilibrarse, pues es ahí donde nacen los cambios.