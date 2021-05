Ixmiquilpan, Hgo. 7 de mayo de 2021



ANEL TORRES: LAS ARTESANÍAS DE IXMIQUILPAN EXPLORARÁN

MERCADOS MÁS REDITUABLES, INCLUSO EN EL EXTRANJERO



- Su valor artístico debe partir de su estética, sus materiales y su carga cultural.



- Urgen mecanismos de promoción manejados por los propios artesanos.



’Las calidades estéticas que han alcanzado los artesanos de Ixmiquilpan y que se han visto reflejados en los primeros lugares de concursos nacionales, es una clara muestra del potencial que representan’, dijo Anel Torres al reunirse con los artesanos de El Nith.



La candidata a presidenta municipal de Ixmiquilpan por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que este alto nivel alcanzado, deberá ser explotado en la medida de su promoción, no únicamente en el territorio hidalguense, sino también en el extranjero.



Durante el diálogo que sostuvo con ellos, los productores de artesanías, primordialmente de incrustación de concha y elaboración de productos a partir de obsidiana; Anel Torres escuchó de los problemas de mercado, de la ausencia de espacios dedicados a la exhibición de artesanías, entre otras.



Los asistentes, plantearon que existe un orgullo porque han logrado alcanzar premios de toda índole, sin embargo, desde que comenzó la pandemia, sus ventas cayeron al cerrarse los centros vacacionales, ferias, salas de exposiciones y en todos los lugares donde ellos venden.



Anel Torres les recordó que el esfuerzo ha sido una constante en el Valle del Mezquital, ’siempre hemos sido de batalla, cuando no había agua, sobrevivimos, cuando teníamos agua, le sacamos todo el provecho posible en verduras y granos. Así las artesanías, siempre están presenten en todas las casas mexicanas’.



’Ahora es el tiempo de darles un valor agregado con mejores presentaciones en otro tipo de mercados, por ejemplo, buscar oportunidades en el extranjero, buscando nuevos nichos de venta, para que de ese modo, las artesanías tengan un futuro prometedor no sólo para el presente, sino para las próximas generaciones’.



A su vez los artesanos, dijeron que cuentan con diversos proyectos de promoción que bien podrían funcionar dentro de la nueva normalidad. Además de pedir apoyo de promoción a sus productos, que por fortuna les han brindado muchos reconocimientos a nivel nacional y en el extranjero, demandaron atención.