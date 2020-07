Ángel Aguirre, de culpable a víctima

La nueva verdad del caso Ayotzinapa, reubica en el entramado histórico del caso al exgobernador Ángel Aguirre Rivero.

De ser señalado culpable ha pasado a víctima.

El reconocimiento del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, acerca de que Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso y desechara las indagatorias realizadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado, le da la razón al exgobernador.

Y también al ex procurador Iñaki Blanco Cabrera, quien había venido señalado que sus investigaciones llevaron a la cárcel a varias personas involucradas en la desaparición de los estudiantes normalistas en Iguala, y que no han salido libres.

La postura del gobierno federal y la utilización de las indagatorias de la Procuraduría que comandaba Iñaki, le devuelve la confianza al exgobernador Aguirre para señalar que fue víctima de un complot.

’Móvil político’ le llama, en un intento de pretender ser políticamente correcto.

La intención del entonces gobierno federal, señala Aguirre, fue afectar su administración y llevarlo a la cárcel por el caso Ayotzinapa.

En una entrevista que publicara un medio local de la ciudad de Chilpancingo, el oriundo de Ometepec, precisa que por su renuncia al PRI y su triunfo a la gubernatura de Guerrero, el gobierno de Peña Nieto le orquestó una venganza política.

Esto coincidiría con lo dicho por el subsecretario Alejandro Encinas, acerca de que la ’PGR pretendía construir un verdad histórica a modo,’ con la intención de afectar el gobierno perredista de Guerrero, quien terminó por caer poco tiempo después.

Esto seguro le dará un aliciente para seguir limpiando la imagen de su frustrado gobierno y recobrar credibilidad.

Porque siempre ha señalado que la PGJE rescató a casi 60 jóvenes de Ayotzinapa que se encontraban escondidos en distintos puntos de la ciudad.

Y que de no haber sido por la actuación de los ministeriales, habría más de 43 normalistas desaparecidos.

Persecución por medio del SAT y el intento de vincularlo con algunos grupos criminales fueron otros intentos para tratar de perjudicarlo, y que logró librar, de acuerdo a la entrevista publicada en el Sol de Chilpancingo.

El exgobernador señaló que su conciencia está tranquila, y cree que ’la verdad siempre alcanza a la mentira y a justicia, a veces tarde, pero siempre llega’, precisó.

Sin duda, esta información llega en un momento interesante, al inicio del proceso electoral.

Y en caso de que se imponga esa verdad, de que fue víctima del gobierno federal por haber renunciado al PRI, es posible que la puerta a la candidatura del puerto de Acapulco se haga realidad para el PRD.

Claro, para esto se tendrán que convencer las organizaciones sociales que vienen apoyando a los padres y estudiantes de Ayotzinapa en la exigencia de que se encuentren a los 43 jóvenes desaparecidos para que una vez más no le saboteen sus actividades proselitistas

Pues sí, esto se antoja difícil de lograr.