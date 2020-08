Ángel Damían Rodríguez gana primer concurso Laszlo Frater Comem 2020

Es alumno de excelencia en el Conservatorio de Música del Estado de México.



Toluca, Estado de México, 3 de agosto de 2020. Poseedor de un gran talento en la guitarra, Ángel Damián Rodríguez es un alumno destacado del Conservatorio de Música del Estado de México (COMEM) y ganador del primer concurso virtual ’Laszlo Frater COMEM 2020’.



Gracias a la influencia de su padre, el maestro Sergio Damián Wilson, quien es guitarrista profesional, Ángel Damián desde que nació se vio rodeado de la música, actividad que adoptó por voluntad y que se convirtió en su mayor pasión.



’Siempre estuve rodeado de la música, prácticamente desde que nací, yo soy de Paracho, Michoacán, y es precisamente un pueblo donde se hacen guitarras, violines e instrumentos musicales en general.



’Inicié a estudiar guitarra eléctrica a la edad de 10 u 11 años en una academia que tenía mi papá y así fue hasta los 14 años que tenía que entrar a la preparatoria, me preparé, hice la audición y me quedé en el bachillerato musical del COMEM donde inicié mis estudios formales de guitarra clásica’, comentó.



Hace algunas semanas, el COMEM llevó a cabo las ceremonias de graduación de la institución de manera virtual y Ángel Damián concluyó el segundo año de la Licenciatura en Instrumentista.



’Voy a ingresar al tercer año de la licenciatura de los cuatro que son, y terminando me gustaría irme a perfeccionar a otra parte como Italia o hacer un curso en España y seguir concursando por allá, pero aún no decido si quiero ser concertista o maestro de clases, que las dos para mí son perfectas’.



En cuanto a concursos se refiere, a sus 19 años de edad, el músico ha obtenido el primer lugar en certámenes como el XI Encuentro Internacional de Guitarra en Salamanca, Guanajuato 2017, el Festival de Guitarra de Paracho, Michoacán, en la categoría Juvenil 2017, el Concurso de Guitarra Clásica de Toluca, Estado de México, 2016, y el Concurso Juvenil de Guitarra Clásica "Manuel López Ramos’, San Luis Potosí, 2018, entre otros.



’Concursar me gusta mucho, es estresante, es un ambiente muy competitivo y los meses que hay que prepararse para un concurso son pesados, pero al final vale la pena, se consiga un lugar o no, porque uno no se prepara de la misma manera para un examen que para un concurso, son cosas distintas’.



Acerca de su participación en el primer concurso virtual ’Laszlo Frater COMEM 2020’, en el cual el joven guitarrista obtuvo el primer lugar, explicó que se vivió de una manera distinta, pero que la experiencia fue enriquecedora.



’Fue bastante extraño concursar desde mi cuarto, pero fue una experiencia muy divertida, muy enriquecedora, te da otro punto de vista, no sólo tienes que pensar en tocar bien, sino en ajustar el ángulo de la cámara, el micrófono para que se escuche bien y que el internet funcione bien.



’Sí es complicado porque los instrumentos no se logran apreciar del todo bien y puede afectar la participación de un concursante, pero afortunadamente conmigo no hubo ningún problema, gané el primer lugar y estoy contento por ello’, expresó.



Finalmente, agradeció el apoyo de su padre, quien desde el inicio ha estado ahí, al igual que toda su familia y de manera especial al maestro del COMEM Mauro Zanatta, que recientemente se convirtió en su maestro asegurando que se encuentra en muy buenas manos para continuar con éxito su carrera musical.