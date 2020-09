Ángeles de Dios

Fiesta de los Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael





La Palabra de Dios

Primera lectura

Apoc 12, 7-12



En el cielo se trabó una gran batalla: Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón. El dragón y sus ángeles lucharon ferozmente, pero fueron vencidos y arrojados del cielo para siempre. Así, el dragón, que es la antigua serpiente, la que se llama Diablo y Satanás, la que engaña al mundo entero, fue precipitado a la tierra, junto con sus ángeles.



Entonces yo, Juan, oí en el cielo una voz poderosa, que decía: ’Ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio y de su reinado, y del poder de su Mesías, porque ha sido reducido a la impotencia el que de día y de noche acusaba a nuestros hermanos, delante de Dios. Pero ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, pues su amor a la vida no les impidió aceptar la muerte. Por eso, alégrense los cielos y todos los que en ellos habitan’.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 137, 1-2a. 2bc-3. 4-5

R. (1c) Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles.

De todo corazón te damos gracias,

Señor, porque escuchaste nuestros ruegos.

Te cantaremos delante de tus ángeles,

te adoraremos en tu templo. R.

R. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles.

Señor, te damos gracias

por tu lealtad y por tu amor:

Siempre que te invocamos nos oíste

y nos llenaste de valor. R.

R. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles.

Que todos los reyes de la tierra te reconozcan,

al escuchar tus prodigios.

Que alaben tus caminos,

porque tu gloria es inmensa. R.

R. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles.



Aclamación antes del Evangelio

Sal 102, 21

R. Aleluya, aleluya.

Que bendigan al Señor todos sus ejércitos,

servidores fieles que cumplen su voluntad.

R. Aleluya.



Evangelio

Jn 1, 47-51

En aquel tiempo, cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: ’Éste es un verdadero israelita en el que no hay doblez’. Natanael le preguntó: ’¿De dónde me conoces?’ Jesús le respondió: ’Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera’. Respondió Natanael: ’Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el rey de Israel’. Jesús le contestó: ’Tú crees, porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver’. Después añadió: ’Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



¡Se muy bien que es así!

El tono que utiliza Job siempre nos deja un sabor agridulce. Sabemos de las pruebas que hubo de padecer. Sabemos que no todo le fue de maravilla y que sufrió en sus propias carnes y familia todo tipo de desgracias, hasta que ver probada su fe hasta el fondo de su ser. Dios es así: el Señor de la prueba y de la recompensa. Cuando estudiaba teología un profesor sabio y muy consciente del dolor de Job y del nuestro en la vida, nos comentaba que un rabino de Toledo pasó por mil y una pruebas. Cansado y agotado de tanta desdicha e incomprensión por parte de Dios, un día en su oración le gritó a Dios, que le había quitado todo, hijos, hacienda: Hay una cosa, Señor Yahvé, que no me puedes quitar: ¡mi fe en Ti!



Lo mismo le sucede a Job. Acepta las pruebas, pero reconoce el poder y la sabiduría de Dios. Sus designios son insondables y quiere y hace las cosas a su antojo. Es inútil discutir con Él, o pretender doblegar su voluntad, o contradecirle. A. Machado decía en su súplica: Que se haga, Señor, tu voluntad, aunque sea contra la mía.



Cualquiera de nosotros sabe de esta actitud de rebeldía, de súplica, de vuelta del corazón dolorido contra Dios. Quién no ha pasado por duras etapas, largas, sinuosas, contradictorias. Cuántas veces hubiéramos deseado darle la espalda a Dios, pero al final, nuestro ser entero se inclina ante Él y acepta su voluntad. Es parte central de Padre nuestro: hágase tu voluntad… hágase tu voluntad. Dios comprende nuestra rebeldía, pero no nos deja caer en el abismo. Todo esto es fácil decirlo; después está la vida de cada día, la relación entre Dios y cada uno de nosotros… Quizá ya me he puesto moralizante. No quería, pero…



Llegue hasta ti mi súplica

Todo él es súplica, un continuo acudir al Señor de la vida, un clamor silencioso ante tanta prueba exterior y desazón interior. Son muchas las preguntas que no encuentran respuesta inmediata. Lo importante es mantenerse fiel de la mañana a la tarde, con la oscuridad de la noche por el medio. Él sigue ahí, aunque cueste percibirlo…



Sígueme

Las exigencias del Reino están en juego. No hay disculpas que valgan. La invitación de Jesús a seguirle exige una respuesta sin titubeos (aunque casi siempre titubeamos), pero Él es rotundo y pide una respuesta/actitud contundente. Son frases cortantes dichas de camino. Jesús no se para a dar explicaciones ni a pedirlas. Ya lo ha hecho previamente muchas veces. Ahora se trata de responder a su invitación a seguirle. ¡Sígueme! Es un imperativo sin dulcificaciones ni componendas. Él ya conoce de sobra las disculpas para retrasar el seguimiento. Es éste un evangelio que podríamos llamar ’evangelio vocacional’ o evangelio para no mirar por el espejo retrovisor y decidirse a avanzar. No hay que volver la vista atrás. Hay que confiar en el arado y en el surco/huella que traza en la vida personal.



No reduzcamos este evangelio a las llamadas sacerdotales o de vida religiosa; sería reducirlo en exceso. Es una llamada/invitación a cada uno para ser discípulos suyos. Como dice un amigo, experto en llamadas claras, sin sordina, y en respuestas escuetas: ’La vocación es como un itinerario con señales de pista. Cada señal lleva a la señal siguiente, sin saber el término definitivo. Más que un conocimiento del futuro, es una correspondencia amorosa, es una amistad’. (JSV). Pensemos unos instantes esta definición tan clara y que podemos completar con esta otra aparentemente más alambicada: ’No se sigue porque se deja; se deja porque se sigue’. El reino/presencia de Dios es así, parece contradictorio, pero no lo es. Aunque, la verdad, cuesta entenderlo. Y más aún, aceptarlo.



Hoy, fiesta de S. Jerónimo. Tradujo la Biblia al latín más común, más asequible, por eso se llama La Vulgata, no por ser el latín vulgar, sino porque era el que hablaba el pueblo llano, el vulgo.



Fr. José Antonio Solórzano Pérez O.P.

Casa San Alberto Magno (Madrid)