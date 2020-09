Angelical demonio, ‘Chucky’ Lozano: primer doblete en Italia

+»Es un jugador distinto, tiene fuerza en las piernas, ahora cuando patea el balón no se cae al suelo como un niño», elogió el técnico Gennaro Gattuso



+Cristiano salva a la Juve; 2-2 con Roma



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Chucky, convertido en angelical muñeco diabólico. El mexicano Hirving Lozano, 25 años de edad, cada vez muestra mayor confianza en las canchas italianas, luego de firmar un doblete en la goliza 6-0 del Nápoles sobre el Génova, mientras que el campeón Juventus rescató un empate 2-2 con Roma al jugar con un hombre menos.



Después de una temporada en la que vivió varios duelos en la banca, Lozano comienza a destacar con la playera del Nápoles y por segunda ocasión en el torneo fue titular, al tiempo que llegó a las redes en los minutos 10 y 65.



La actuación del mexicano agradó al técnico Gennaro Gattuso, quien reconoció el desarrollo que ha tenido el mediocampista.



«A Lozano no le estoy regalando nada. Es un jugador distinto, tiene fuerza en las piernas, ahora cuando patea el balón no se cae al suelo como un niño», aseguró el estratega.



El timonel también negó las versiones que señalaban diferencias personales con el tricolor. No tenía nada contra Lozano, conocía muy bien su versión con el PSV Eindhoven. Atacaba sistemáticamente la línea. El año pasado no estaba listo todavía, dijo.



El Nápoles se fue al descanso con ventaja 1-0, luego de que Dries Mertens mandó un pase a Lozano, quien definió con un disparo pegado al poste derecho. Con gran efusión, el mexicano celebró el gol rodeado de sus compañeros, mientras Gattuso sólo sonrió desde el banquillo.



Piotr Zielinski anotó apenas segundos después del descanso y Mertens puso otra diana a los 57 minutos. Pronto llegaría un gol más del volante tricolor.



Chucky marcó su segundo tanto después de recibir un pase filtrado y superar a la defensa rival a gran velocidad para rematar con potencia frente a las redes. Fue el primer doblete del mexicano desde que llegó en agosto de 2019 a la Serie A.



Los goles de Elif Elmas (69) y Matteo Politano (72) coronaron una noche redonda para el Nápoles, que visitará la próxima semana a Juventus.



El único inconveniente que sufrieron fue la baja de Lorenzo Insigne, quien quedó en duda para el siguiente duelo tras abandonar el partido por una dolencia muscular.



El encuentro del Nápoles se retrasó tres horas debido a que el arquero de Génova, Mattia Perin, y el volante Lasse Schöne dieron positivo a Covid-19, por lo que el plantel fue sometido el sábado de nueva cuenta a pruebas para detectar el virus.



Más tarde, la Juventus empató 2-2 con Roma, con tantos del delantero portugués Cristiano Ronaldo, en un duelo donde el conjunto de Turín disputó la última media hora con 10 futbolistas en la cancha.



La Roma se adelantó en el marcador con goles del francés Jordan Veretout (31, de penal, y 45+1), pero la Vecchia Signora logró la igualada luego de que Cristiano Ronaldo llegó a las redes (44, de penal, y 69), cuando ya jugaba con un hombre menos.



El mediocampista francés Adrien Rabiot vio la segunda amarilla al minuto 62 por una entrada al armenio Henrik Mkhitaryan.



Con este resultado, la Juventus suma cuatro puntos y asciende al cuarto puesto de la clasificación, por detrás de los tres equipos que llevan el pleno de dos victorias: Nápoles, Milán y Hellas Verona.



El Milán se impuso 2-0 como visitante al sotanero Crotone. Frank Kessie anotó el primero desde el punto de penal justo antes de la pausa (45+2), mientras Brahim Díaz (50) sentenció al inicio del segundo tiempo con un remate a la media vuelta