Aniversario luctuoso de Fidel Velázquez

+Pide FSTSE mesa de trabajo con la SSA



+Acuerdan más protección a trabajadores



CIUDAD DE MEXICO. .- El movimiento obrero organizado recordó hoy la figura del extinto secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Fidel Velázquez Sánchez al conmemorar su XXIII Aniversario Luctuoso del líder y fundador de la central que, en vida, se dedicó a la lucha por mejorar las condiciones del sector obrero.



La Confederación de Trabajadores de México (CTM) y los diferentes sindicatos afiliados a esta centrales e integrantes del Congreso del Trabajo conmemoraron el 23 aniversario del fallecimiento del líder del movimiento obrero, Fidel Velázquez...



El senador Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la CTM, ha dicho que ’Don Fidel’, como se le conocía dentro del sindicalismo mexicano, nació en el municipio de Villa Nicolás Romero, Estado de México, el 24 de abril de 1900 y falleció el 21 de junio de 1997.



Durante más de 40 años encabezó la organización y fue promotor de instituciones de seguridad social para la clase trabajadora, como los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot).



Estos son organismo que, sin duda, subrayó, han traído enormes beneficios a los mexicanos, como las pensiones a jubilados y viudas, servicios médicos y préstamos para vivienda.



El presidente en turno del Congreso del Trabajo ha señalado que Fidel Velázquez perteneció a una familia campesina de escasos recursos, por lo que desde su infancia trabajó y apenas tuvo oportunidad de recibir la educación primaria.



Durante su juventud, agregó, compaginó las tareas agrícolas con la labor en un taller de carpintería. A partir de 1920 trabajó en una central lechera donde formó la Unión de Trabajadores de la Industria Lechera, junto con Justino y Alfonso Sánchez Madariaga.



Uno de los grandes logros de Fidel Velázquez, sostuvo, fue la revisión de los salarios mínimos, así como los contractuales, además de su contribución a la estabilidad política y social cuando estuvo al frente de la CTM.



Al líder cetemista le gustaba leer todos los días el periódico y su principal afición eran los cartones políticos, sobre todo, aquellos que se referían a él e incluso tenía una colección de los mejores.



’Fue autodidacta y eso no le impidió ser senador de la República y pocas veces faltó a las sesiones de ese órgano legislativo’, añadió.



Aceves del Olmo subrayó que se le reconoce como el líder histórico del movimiento obrero organizado de México y participó en la fundación de la CTM, en 1936, en la que ocupó diversos cargos. Fue secretario general desde 1941 hasta su fallecimiento.



DARAN 87 MIL PLAZAS DE BASE AL SECTOIR SALUD: FSTSE



La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, que preside el ex senador Joel Ayala Almeida envió un comunicado al secretario de Hacienda y Crédito Público, , Maestro Arturo Herrera Gutiérrez en la que resalta que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que en materia de apoyo a la Rama Medica, Paramédica y Grupos Afines , se destinaran 80 mil plazas de base, lo cual se ha considerado como una trascendente acción.



Por lo concerniente nos permitimos presentar un esquema que permita concretar la adjudicación de dicho beneficio, como lo ha planteado el propio Mandatario Presidencial, es un esquema gradual , esto nos permite solicitar la instalación de una mesa de trabajo entre el Gobierno Federal y la Representación sindical.



Este será uno de los más importantes procesos de basificación para los trabajadores de la salud de ahí el interés de participar de parte de la dirigencia sindical….



MEXICO Y CANADA MEJOR PROTECCION A TRABAJADORES



El Gobierno de México —a través de las secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de Relaciones Exteriores (SRE)— acordaron aplicar algunos días de reajuste al programa debido al COVID-19, en los que no se envió a personas trabajadoras al país del Norte.



Mediante el acuerdo alcanzado, se han tomado las medidas sanitarias pertinentes para garantizar que los trabajadores jornaleros estén seguros.



El acuerdo reconoce la necesidad de trabajar en la modernización del programa y otras medidas de corto y largo plazo.



Asimismo, a efecto de atender de manera oportuna los retos identificados en el contexto de la pandemia por COVID-19, se establece un nuevo Grupo de Contacto, integrado por los Ministerios de Salud, Migración, Agricultura y Empleo de Canadá, así como la STPS y SRE por parte de México.



En este grupo se identificarán riesgos, atenderán denuncias y se facilitará la intervención inmediata a favor de los connacionales, mediante las siguientes acciones:



Apoyar el trabajo del Gobierno de México para identificar de manera oportuna las granjas con brotes o alto riesgo de brotes;



El Gobierno Federal de Canadá, en colaboración con agencias de salud locales, garantizará el adecuado acceso a la salud, inspecciones y atención médica oportuna para los trabajadores;



De manera proactiva, incrementarán las capacidades de Service Canada para revisar actos de incumplimiento por granjas y se asignará a un contacto para trabajar con los Consulados de México sobre inconsistencias detectadas;



Trabajar con provincias y territorios sobre las responsabilidades que les corresponden, así como continuar informando a los empleadores sobres sus obligaciones bajo el PTAT, particularmente en lo concerniente a la prevención de contagio del COVID-19.



En el 2020, la STPS, a través del Servicio Nacional de Empleo y en colaboración con la SRE, ha posibilitado que más de 16 mil trabajadores hayan migrado de manera legal, ordenada y segura a Canadá para cumplir con un contrato de trabajo con duración promedio de 6 meses.



El acuerdo da cuenta de la solidez de la relación bilateral y el alto nivel de entendimiento y compromiso de ambos gobiernos en favor de la protección de los derechos laborales, la complementariedad económica y la solidaridad ante la coyuntura que enfrentamos por el COVID-19.



El Gobierno de México agradece y reconoce la buena disposición del Gobierno de Canadá para encontrar soluciones comunes y su compromiso continuo con el respeto y protección de los derechos de los trabajadores agrícolas temporales, cuya contribución a la vida y economía canadiense para garantizar el abasto de alimentos es indispensable.



La prioridad del Gobierno de México es y seguirá siendo siempre la protección de nuestros connacionales y las acciones que permitan garantizar su salud, seguridad y bienestar…..



