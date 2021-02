Año Nuevo Chino: Esto es lo que depara el futuro según tu signo

Este 2021 es un año que nos traerá grandes beneficios especialmente laborales económicos un año donde se acabaran las traiciones y tendremos mayores oportunidades para poder progresar y salir adelante.



En lo general es un año de abundancia de nuevos proyectos grandes inicios romances embarazos y negocios. A continuación te dejamos la predicción para este nueaño chino de Marycarmen, la Güera de las estrellas.



Rata

Corresponde a las personas que nacieron en los años 1936 1948 1960 1972 1984 1996 2008 y 2020.



Este año del buey a la rata le trae oportunidades de hacer cosas diferentes de tener algún tipo de reconciliación y de unirse con personas de las cuales se había separado solamente deberá de tener mucho cuidado con la salud.



El dorado y el verde son colores preferidos para conocer nuevas personas o iniciar mejores proyectos.



Mono

Se relaciona con las personas nacidas bajo los años 1944 1956 1968 1990-1992 2004 2016 y 2028.



Se verán privilegiados en el tema del Amor ya que los monos son muy coquetos podrá escoger la pareja que prefiera ya que tendrá diferentes opciones en lo laboral deberá de tener mejor visión para atraer mejores oportunidades económicamente.



Es un año que podría darse con cambios favorables en la economía ya que viene de mucho estancamiento el mono buscar a unirse a su familia ya que es conveniente y en la salud deberá de ser fuerte especialmente en su voluntad y ser más optimista tiene que recuperar el éxito que antes tuvo el color de la suerte el rosa.



Tigre

Corresponde a las personas que nacieron en los años 1938 1950 1960, 1974 1986 1998 2010 y 2022.



Este año del buey los tigres se verán muy favorecidos en el amor en la economía brillarán como pocas veces lo han logrado en todos los ámbitos en el amor deberán de tomar decisiones ya que hay formalización de relaciones y también hay grandes oportunidades de salir adelante sólo que deberá de tener cuidado con su salud especialmente por discusiones enojos en donde deberá de tener mucho equilibrio tanto en lo laboral como la familia el color que le va a beneficiar es el dorado.



Conejo

Corresponde a las personas nacidas en los años 1939 1951 1963 1975-1987 1999 2011 y 2023.



Este año el conejo deberá de tener mucho cuidado con su salud y con situaciones del pasado que viene arrastrando deberá de ser más positivo aunque se verá beneficiado en situaciones financieras en el amor habrá mayor armonía a sólo deberá de valorar a su familia y a sus seres queridos el conejo atravesó por pruebas muy fuertes y es momento de continuar con la guardia no bajarla pero podrá experimentar mayor armonía y paz el color de suerte para el conejo es el blanco para este año.



Cerdo

Se relaciona con personas nacidas en los años 1947 1959 1971 1983 1995 2007-2019 y 2031.



Este año deberías de buscar hacer cambios especialmente en tu forma de actuar y de pensar para que puedas alcanzar el éxito Ya que si no lo haces podrás tener estancamiento y viviras bajo reproches.



Si tienes una mente positiva podrás iniciar nuevos negocios que te podrán ayudar a salir adelante de manera económica durante muchos años así que aprovecha esa buena racha y deberás de tomar decisiones en tu vida sentimental que realmente te den felicidad en la salud deberás de tener cuidado con el estómago y con tu alimentación tu color de la suerte el amarillo y el verde.



Gallo

Se relaciona con personas nacidas en 1945 1957 1969 1981 1993 2005 2017 y 2029.



Este año que inicia para el gallo será sumamente favorable especialmente en el ámbito sentimental ya que viene arrastrando alguna desolación no soledad no se ha sentido amado ahora llegar a la pasión el amor y mejores oportunidades laborales en donde se le tomará en cuenta pero el gallo deberá de tener mucha paciencia y buscar la manera de entrar en armonía ya que se le reflejan fuertes discusiones especialmente laborales como familiares así que aprovecha tu buena suerte gallito y disfrútalo sin exaltarte tu color de la suerte será el rojo y el dorado.



Perro

Se relaciona con personas nacidas en los años 1946-1958 1970 1982 1994 2006 2018 y 2030.



Este año deberás de ser muy prudente querido perrito ya que buscarás salir adelante además de que ya te lo mereces pero es un año de muchas envidias de obstáculos Y de personas malintencionadas cerca de ti especialmente por tu brillo de veras de mantener la calma y confiar en ti ya que te vendrá buenas ganancias económicas y lo vas a poder disfrutar al lado de él ser querido podrás compartir con tu familia aunque vivirás algunos momentos de desolación y de angustia cuida tu temperamento y no pierdas la fe tu color de la suerte será el blanco y el negro para recuperar ese poder que a ti te caracteriza aunque también te caracteriza la bondad.



Buey

Corresponde a las personas que nacieron en los años 1937 1949 1961 1973 1985 1997-2009 y 2021.



En este año el güey va a poder ampliar sus conocimientos y también va a tener la oportunidad de tener mejores amistades puede desarrollar mejor su intelecto y también hay mayor potencial en su vida profesional es un año para terminar o concluir estudios y para tener mejores momentos familiares y sentimentales deberá de tener cuidado con problemas de salud de estrés y tristeza se deberá de mantener muy positivo y tomar la buena energía que este año le dará el color que deberá de portar continuamente es el color café o verde pasto.



Caballo

Se relaciona con personas nacidas en los años 1940 1954 1966 1978 1990 2002 2014 y 2026.



El caballo empieza a retomar fuerza a pesar de que el año pasado no fue el más favorable para el caballo busco la manera de surgir pero este año se verá beneficiado con alegría con viajes con prosperidad dinero nuevos negocios especialmente si lo hace de manera independiente en el amor deberá de dar un vuelco en su vida y retomar lo que realmente le da felicidad y reconciliarse con ese amor que tiene pendiente habrá buena sexualidad pasión y dinero en negocios propios el caballo deberá de dejar la soledad a un lado, El color afortunado será azul blanco y negro.



Cabra

Se relaciona con personas nacidas bajo los años 1943 1955 1967 1979 1991-2003 2015 y 2027.



En el amor la estabilidad emocional es destacada y buscar formalizar esa relación es estabilidad familiar aunque en el proceso del año podría tener algún retroceso enojo en lo sentimental podría vivir alguna ruptura momento de activarse en la economía ya que tiene varios años bastante desgastante y negativos deberá de tener cuidado con la salud especialmente los nervios el color de suerte será el naranja.



Serpiente

Se relaciona con las personas nacidas en los años 1941 1953 1965 1977 1989 2001 2013 y 2025.



Para la serpiente es un año de sorpresas pero también de separaciones deberá de tener mucho cuidado en tomar decisiones a la ligera es momento de terminar con los karmas familiares del pasado Ya que las serpientes por lo general tienen problemas con la figura materna necesita tomar el control de su vida con armonía dejar la soberbia a un lado Ya que en el dinero se podría haber muy favorecido si cambia a este aspecto en el amor puede vivir algún momento de soledad profundo hasta que llegue a la evolución espiritual su color su color para este año es el verde el blanco y el negro.



Dragón

Corresponde a las personas nacidas en los años 1940-1952 1964-1976 1988-2000 2012 y 2024.



El dragón se verá favorecido este año en la economía en las situaciones financieras negocios proyectos reconocimientos y amores deberá de tener mucho cuidado con las envidias y los enemigos ocultos ya que estarán muy marcados para este año pero si el dragón confía en su capacidad y su belleza saldrá adelante deberá de tener muchísimo cuidado con su temperamento porque esto le podría estar ocasionando severos problemas en salud en los pulmones y en los huesos el color que le beneficia este año es el rojo pero también el azul y el negro.



Con información de Marycarmen, la Güera de las estrellas.



