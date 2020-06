Añorve: AMLO ante Trump debe defender a los migrantes y dreammers

Ante el anuncio del mandatario Andrés Manuel López Obrador, sobre su visita al presidente Donald Trump para celebrar la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el senador de la República por Guerrero, Manuel Añorve Baños mencionó que AMLO debe defender a los migrantes y a los dreammears, esto por la alta taza de discrimación de los norteamericanos y el nulo reconocimiento del derecho a la educación de los jóvenes latinos.



Entrevistado por el pool de medios digitales, Añorve Baños fue específico al decir que muchos dreammers son hijos de mexicanos que nacieron allá o se fueron desde pequeños y la visita del Ejecutivo a Washington, es una oportunidad para poner sobre la mesa los temas que atañen a los tres países norteamericanos (Estados Unidos, México y Canadá), aunque esto pueda ser también una trampa electoral ante los próximos comicios del país fronterizo y Trump busque remontar su popularidad para abrirse paso a la reelección.



El ex alcalde de Acapulco sugirió al presidente mexicano llevar una agenda de trabajo muy bien definida, en la que se incluya desde luego el tema migratorio y no sólo lo referente al inicio del T-MEC.



Referente a la estrategia para mitigar la crisis económica por el Covid-19, el priista pidió aumentar el presupuesto para Guerrero y argumentó que el estado al no ser favorecido con ninguno de los magnos proyectos, requiere mayores recursos para la activación económica y turística. Asimismo, reconoció el esfuerzo del gobernador Hector Astudillo Flores por la estrategia con la que se ha sobrellevado la pandemia en la entidad.



Finalmente, Manuel Añorve agregó que en los próximos días llamará a comparecer al secretario de Turismo federal y al titular de la CFE, Miguel Ángel Torruco y Manuel Bartlett, respectivamente, ya que reprochó ambos le han quedado a deber a México, sobre todo en esta crisis por el coronavirus, concluyó.