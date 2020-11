-¿Añorve, Apreza o Moreno?

-¿Guerrero se pinta de guinda?



Ya se acerca la fecha en que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Guerrero, definirá a su candidato a la gubernatura.

Así lo marca el calendario electoral para los comicios de junio del año próximo.

Los pretensos son, como seguramente ya lo saben, el senador Manuel Añorve Baños, el diputado local plurinominal, Héctor Apreza Patrón, y el secretario de Desarrollo Social estatal, Mario Moreno Arcos.

De los tres mencionados, los dos primeros son quienes más se han movilizado por el estado y promocionado su imagen en redes sociales y otros medios informativos.

El tercero como que se mantiene al acecho. Como los otros, sabe que esto es de tiempos, circunstancias. Y su sello es el perfil bajo; o más bien, la mesura.

Los tres son conocidos como buenos operadores. Y eso sería fundamental en una virtual alianza con otras fuerzas políticas en pos de una gran coalición.

Sin embargo, esos buenos operadores no se mandan solos.

Existen bastantes intereses en todas las fuerzas políticas opositoras a Morena. Pero solo la convergencia de intereses entre todas, engendraría una victoria electoral.

Si realmente se desea no entregar a Morena la gubernatura de Guerrero, se armará una sólida alianza. Si esta no se concreta, me dicen amigos priistas, Guerrero se pintará de guinda. ([email protected])