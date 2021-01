Ante aumento de contagios de COVID - 19, Nezahualcóyotl refuerza acciones: Juan Hugo de la Rosa

NEZAHUALCOYOTL, MÉX. -En los últimos 30 días, en Nezahualcóyotl aumentaron de forma exponencial los casos de positivos de COVID-19, pues de 12 mil 849 casos registrados hasta el 13 de diciembre, hubo un aumento de 4,062 nuevos casos hasta el día de ayer, sumando en total 16,911 casos positivos, y a su vez, diciembre fue el mes de mayor letalidad de la pandemia, pues en este mismo periodo murieron 342 ciudadanos por esta enfermedad, con un promedio de 11 fallecimientos diarios, llegando a un total de 2,030 decesos, por lo que a fin de controlar este repunte se han reforzado acciones orientadas a procurar la salud de los vecinos y contener los contagios, tales como la aplicación de 9,924 pruebas, el otorgamiento de orientación médica y medicamentos gratuitos a 1,680 personas, así como la compra de 50 concentradores de oxígeno, así lo infirmó el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García.



Durante una conferencia de prensa virtual el alcalde aseguró que durante el actual periodo de pandemia, el gobierno municipal de Nezahualcóyotl ha reforzado y continuará brindando atención médica para pacientes contagiados o con sospecha de COVID-19, otorgando consultas y medicamento gratuito como lo ha hecho con casi 6 mil personas hasta la fecha con una eficacia del 99.7 por ciento, además de que anunció se adquirirán 50 concentradores de oxígeno para apoyar a las familias de escasos recursos donde haya algún contagio de COVID-19 y no cuenten con el dinero para adquirir este insumo.



Precisó que, de los 16,911 casos registrados en el municipio, 12,807 casos han sido diagnosticados y/o atendidos en hospitales ubicados en la Ciudad de México o por el sistema de salud de la CDMX lo que equivale al 75.73 por ciento y 4,023 en hospitales ubicados en el Edomex lo que equivale al 23.79 por ciento, y de los 4,062 casos registrados durante los últimos 30 días 3442 fueron diagnosticados y/o atendidos en la CDMX lo que representa al 84.73 por ciento, 595 en el Estado de México lo que equivale al 14.64 por ciento, es decir, cada vez más los vecinos de Neza acuden más a hospitales o clínicas de la capital del país que de la entidad mexiquense, por lo que reiteró su solicitud al gobierno estatal para la construcción de nuevos nosocomios en esta localidad.



Respecto al hospital provisional instalado en la Deportiva Nezahualcóyotl, el edil señaló que aún no está en funcionamiento pese a la insistencia del gobierno municipal ante el del Estado de México, quienes instalaron esta unidad provisional, el cual es urgente que sea puesto en marcha pues hay una saturación hospitalaria en Nezahualcóyotl del 90 por ciento lo que pone en grave riesgo a la población.



De la Rosa García alertó sobre que el rango de edad de mayor incidencia de contagios ha bajado en las últimas semanas, ya que se han presentado 855 casos en personas de entre los 30 y 39 años, 825 casos entre los 40 y 49 años y 726 casos de los 20 a 29 años, es decir, las personas más jóvenes se están contagiando más rápido que en la primera oleada y son los que podrán llevar a sus hogares el virus y contagiar a otros e incluso causarles la muerte, por lo que llamó a evitar salir de casa si es posible y tomar todas las medidas de sanitarias preventivas.



Aseguró que se continúa fomentando el uso del cubrebocas, del cual se han entregado más de 400 mil de manera gratuita y cuyo uso ya es obligatorio en este municipio y quien no cumpla se hará acreedor a una sanción a partir de esta semana, por lo que dijo, que se siguen regalando cubrebocas como es el caso de las personas que acuden a pagar su predio y agua, a las cuales se les obsequia un cubrebocas y una careta a realizar su pago.



En ese sentido, agradeció públicamente un donativo anónimo de un vecino del municipio quien donó 36 mil cubrebocas, que se suman a los que han hecho otras instituciones como las embajadas de Qatar y Canadá, los cuales se entregarán afuera de los hospitales, clínicas, mercados, tianguis y transporte público.



El presidente municipal resaltó que diversas áreas del gobierno local realizan constantes recorridos para que comercios no esenciales establecidos y de vía pública no se instalen, al tiempo que con los esenciales se verifica que cumplan con las medidas sanitarias, de ahí que a partir del regreso al semáforo rojo se han visitado miles de establecimientos comerciales, de los cuales una parte importante han cerrado sus cortinas voluntariamente, 60 tuvieron suspensión por no cumplir con lo establecido en la Gaceta de Gobierno estatal entre estéticas, barberías, autolavados, tiendas en lo que respecta a venta de alcohol, vinaterías, así como la clausura de seis bares, encontrando desde 50 a 250 personas en dichos sitios y la suspensión de siete restaurantes por consumir en el lugar y no contar con medidas higiénicas sanitarias, entre ellas aforo, no uso de cubrebocas y el acordonamiento en cuatro tiendas de autoservicio en artículos no esenciales.



Por otra parte, informó que le han comunicado que mañana iniciará la vacunación de personal médico de la primera línea que atiende casos COVID-19 en los hospitales de La Perla y Gustavo Baz, por lo que solicitará al gobierno estatal y federal sean tonado en cuenta el personal médico del municipio que atiende las consultas y medicación tanto en la zona centro como en la norte de esta localidad, al tiempo que pedirá que los elementos de la Policía Municipal sean también tomados en cuenta en este programa de vacunación, ya que son los servidores públicos con mayor cercanía con la población, y quienes responden inmediatamente a una emergencia si es que ésta se llega a presentar.



Finalmente, el presidente municipal de Nezahualcóyotl Juan Hugo de la Rosa García reiteró que en estos momentos resulta crucial que la población conozca esta información y las cifras de contagios y defunciones, para que de esta manera conozcan la situación a la que se están enfrentando, refuercen las medidas sanitarias y de ser posible permanezcan en sus hogares para reducir la movilidad y por lo tanto también los contagios.