Ante brote de Covid-19 en Iguala, lo más importante es la salud: Grupo Zorro Abarrotero

*Posteriormente, el 100% de los colaboradores que dieron positivo a COVID no tenían síntomas evidentes.



*Grupo Zorro Abarrotero es en Iguala, como una pequeña Central de Abasto de la Ciudad de México, con una distribución anual de 10 mil toneladas de alimentos y abarrotes.



Ciudad de México, 3 de mayo de 2020. ’Ante el brote de contagios en nuestra tienda, lo más importante es la salud de nuestros colaboradores, comerciantes y de la población de Iguala, es por eso que realizamos pruebas al 100 por ciento de nuestros colaboradores.



Somos, hasta el momento, la única empresa que lo ha hecho’, señala Renán Solano, representante legal de Grupo Zorro Abarrotero, y agrega: ’39 dieron positivo, ninguno de ellos había mostrado síntomas.



Consideramos que este es un elemento muy importante para que lo tomen en cuenta otras empresas, el gobierno y principalmente las autoridades de salud, llama mucho la atención la cantidad de pacientes asintomáticos que hubo en la tienda, que si no hubiéramos realizado la prueba no lo sabríamos’.



Desde un principio Grupo Zorro Abarrotero pidió a los colaboradores con síntomas que se mantuvieran en su casa, al igual que todos los que tuvieron contacto cercano con ellos y avisaron a las autoridades del estado para solicitar su ayuda, y evitar que esto impactara a mayor número de personas. La tienda actualmente está cerrada y Zorro ha seguido y seguirá las indicaciones de las autoridades.



’Al ser la única empresa que ha realizado pruebas a todos sus colaboradores con el fin de detectar y prevenir los casos de COVID-19, consideramos absolutamente desproporcionado el señalar que estamos poniendo en riesgo a la población, siendo que es todo lo contrario’, puntualiza Solano.



Grupo Zorro Abarrotero tiene a nivel nacional 88 tiendas, desde el 28 de febrero a la fecha distribuyeron 150 mil toneladas de alimento, 1,500 toneladas en Iguala y solo en la zona metropolitana de la CDMX representa el 52% del abasto para pequeños tenderos. ’Si bien estamos considerados como actividad esencial dentro del acuerdo publicado por el Consejo de Salubridad General el día 24 de marzo, somos un eslabón fundamental para garantizar que en estos periodos tan difíciles llegue el alimento a la mesa de los mexicanos, si suspendiéramos nuestras operaciones, cientos de miles de personas correrían el riesgo de perder el abasto de insumos básicos, razón por la cual nos hemos comprometido a mantener las tiendas abiertas y tomar todas las medidas para mantener la seguridad de los colaboradores, proveedores y clientes que nos visitan. Somos en Iguala, el equivalente a una pequeña Central de Abasto en la Ciudad de México’, comenta el vocero de Grupo Zorro Abarrotero.



Finalmente, Grupo Zorro Abarrotero informa que se notificó en tiempo y forma a las autoridades locales y estatales para solicitar su ayuda, para tomar las medidas pertinentes y proteger a la población. ’Es nuestro principal interés que la gente de Iguala y del país logre superar esta pandemia. Lamentamos que estén pasando por esta situación nuestros colaboradores y los pobladores de Iguala, a quienes les deseamos su pronta recuperación,’ concluye Renán Solano.