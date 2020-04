El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hoy apoyos para las personas que viven "al día", a fin de aminorar sus afectaciones ante la contingencia por el coronavirus, por lo que se darán tandas de bienestar y créditos a pequeños comerciantes.



’Vamos a otorgar créditos, las tandas del bienestar y vamos a aumentarles, los que tienen comercios, pequeños talleres, primero los más necesitados. Yo creo que esto lo comparten todos los mexicanos, nada de ayudar a los bancos, que no estén pensando que vamos a rescatar a los privados’, expresó.



En su conferencia de prensa matutina, López Obrador señaló que se está cuidando no afectar las economía nacional ante la pandemia del COVID-19 y se está pensando en la gente más pobre que tiene que salir a ganarse la vida porque no tiene un salario fijo.



Notimex