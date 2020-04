Ante crisis autoridades de Ecatepec sanitizan 120 mercados y centros cívicos para evitar propagación de Covid-19 entre la población local

Ecatepec, Méx._El gobierno de este lugar, puso en marcha un programa de sanitización de mercados y centros cívicos, donde se almacenarán productos que serán entregados a personas vulnerables durante la Fase III de la pandemia de Coronavirus, anunció el alcalde Fernando Vilchis Contreras.



Con productos biodegradables fueron sanitizados los cuatro centros cívicos que servirán como centros de acopio de las donaciones realizadas por ciudadanía y empresarios para apoyar a familias de comunidades vulnerables de Ecatepec, durante la Fase 3 de la emergencia sanitaria por el Covid-19.



Victoria Arriaga Ramírez, directora de Protección Civil y Bomberos municipal, informó que desinfectaron los centros cívicos de San Cristóbal, Santa María Xalostoc, Melchor Múzquiz y Santa María Chiconautla, lo que brinda seguridad a las personas que acudan a los mismos.



Agregó que en los próximos días sanitizarán 120 mercados de Ecatepec, con el objetivo de prevenir contagios del coronavirus, ya que estos centros de abasto permanecen abiertos al público.



Dijo que también harán lo mismo en calles de Ecatepec, sobre todo de gran afluencia de personas, lo que puede ayudar a frenar la propagación del virus entre la ciudadanía.



Arriaga Ramírez reiteró que el objetivo de las sanitizaciones es ’eliminar virus, bacterias que pudieran estar aquí y minimizar su propagación, además de que haya condiciones adecuadas para traer los productos que posteriormente vamos a distribuir a la población’.



En días pasados el alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, hizo un llamado a ciudadanos y empresarios de Ecatepec para que se solidaricen durante esta fase de la pandemia y donen alimentos, equipo médico y productos de limpieza e higiene, que serán distribuidos a familias de comunidades vulnerables del municipio.



César Rivera, ingeniero químico de Protección Civil municipal, detalló que los productos empleados para sanitizar y fumigar son naturales y biodegradables, por lo que no ponen en riesgo a las personas.



’Son productos que destruyen las bacterias y agentes patógenos. Este producto es mezclado con agua, también tiene alcohol que es también un germicida. Se aplica en la calle, incluyen árboles y arbustos, donde también puede radicar la fauna nociva. La ventaja es que es biodegradable y no tiene afectaciones para las mascotas o animalitos que puedan tener en casa’, dijo.



Arriaga Ramírez aseguró que la sanitización de espacios públicos fue instruida por el alcalde Fernando Vilchis Contreras, como parte de las medidas implementadas para frenar la propagación del Covid-19 en Ecatepec.



Pidió a la ciudadanía acatar las recomendaciones de autoridades de Salud, sobre todo el quedarse en casa y en caso de que sea necesario salir, hacerlo con cubreboca y usar gel antibacterial.



El gobierno de Ecatepec puso en marcha un programa de sanitización de mercados y centros cívicos, donde se almacenarán productos que serán entregados a personas vulnerables durante la Fase III de la pandemia de Coronavirus, anunció el alcalde Fernando Vilchis Contreras.



Con productos biodegradables fueron sanitizados los cuatro centros cívicos que servirán como centros de acopio de las donaciones realizadas por ciudadanía y empresarios para apoyar a familias de comunidades vulnerables de Ecatepec, durante la Fase 3 de la emergencia sanitaria por el Covid-19.



Victoria Arriaga Ramírez, directora de Protección Civil y Bomberos municipal, informó que desinfectaron los centros cívicos de San Cristóbal, Santa María Xalostoc, Melchor Múzquiz y Santa María Chiconautla, lo que brinda seguridad a las personas que acudan a los mismos.



Agregó que en los próximos días sanitizarán 120 mercados de Ecatepec, con el objetivo de prevenir contagios del coronavirus, ya que estos centros de abasto permanecen abiertos al público.



Dijo que también harán lo mismo en calles de Ecatepec, sobre todo de gran afluencia de personas, lo que puede ayudar a frenar la propagación del virus entre la ciudadanía.



Arriaga Ramírez reiteró que el objetivo de las sanitizaciones es ’eliminar virus, bacterias que pudieran estar aquí y minimizar su propagación, además de que haya condiciones adecuadas para traer los productos que posteriormente vamos a distribuir a la población’.

En días pasados el alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, hizo un llamado a ciudadanos y empresarios de Ecatepec para que se solidaricen durante esta fase de la pandemia y donen alimentos, equipo médico y productos de limpieza e higiene, que serán distribuidos a familias de comunidades vulnerables del municipio.



César Rivera, ingeniero químico de Protección Civil municipal, detalló que los productos empleados para sanitizar y fumigar son naturales y biodegradables, por lo que no ponen en riesgo a las personas.



’Son productos que destruyen las bacterias y agentes patógenos. Este producto es mezclado con agua, también tiene alcohol que es también un germicida. Se aplica en la calle, incluyen árboles y arbustos, donde también puede radicar la fauna nociva. La ventaja es que es biodegradable y no tiene afectaciones para las mascotas o animalitos que puedan tener en casa’, dijo.



Arriaga Ramírez aseguró que la sanitización de espacios públicos fue instruida por el alcalde Fernando Vilchis Contreras, como parte de las medidas implementadas para frenar la propagación del Covid-19 en Ecatepec.



Pidió a la ciudadanía acatar las recomendaciones de autoridades de Salud, sobre todo el quedarse en casa y en caso de que sea necesario salir, hacerlo con cubreboca y usar gel antibacterial.