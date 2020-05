Ante Crisis por Pandemia, Ingreso Único Vital; Laura Rojas

Política Al Margen

Por Jaime Arizmendi



Argonmexico / Desempleo y caída en ingresos por Covid-19…



De acuerdo a últimos reportes, en lo que va de la pandemia del nuevo coronavirus, en Europa se han perdido 20 millones de puestos de trabajo y 42 millones de trabajadores vieron caer sus ingresos por la pandemia; mientras que en Estados Unidos 30 millones ya perdieron el empleo. En nuestro país los porcentajes no han de ser menores.



Bajo ese marco, en busca de compensar las pérdidas económicas de las familias mexicanas durante la crisis generada por Covid-19, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández plantea instaurar un programa de apoyos sociales que denomina: “Ingreso Único Vital”.



Así, la legisladora panista exhorta al Ejecutivo Federal para que impulse ese programa de forma temporal y no condicionado, dirigido a las personas que tengan una disminución en sus ingresos ante la emergencia sanitaria por Covid-19.



Se trata, explica que el Gobierno de la República destine un apoyo extraordinario y temporal que, de manera solidaria, ofrezca un ingreso para compensar las pérdidas económicas de las familias mexicanas.



Dicha medida podría evitar que las personas caigan en pobreza o profundicen su situación de precariedad; o, peor aún, tomen decisiones que afecten su capital humano, patrimonio o sus derechos. Y, una vez que se levanten las medidas sanitarias, esto podría fomentar una recuperación más pronta de las familias más vulnerables.



Es claro que las medidas implementadas por el Consejo de Salubridad General, que son realmente indispensables para contener la pandemia y proteger las vidas, también están teniendo efectos inmediatos en los ingresos de la gente.



Y es cierto, por lo menos alrededor del 16 por ciento de los hogares mexicanos reciben una baja de 50 por ciento en sus ingresos, como de empleos que son altamente vulnerables y que, por la pandemia, se están viendo afectados. En esa situación se encuentran: el trabajo doméstico, el comercio ambulante y los pequeños negocios de servicios.



Nadie puede negar que la emergencia sanitaria por la pandemia global de Covid-19 requiere de una respuesta extraordinaria, rápida y contundente, como señala la diputada Laura Rojas. Tampoco ningún político, en su sano juicio, puede difundir mentiras para intentar engañar a la gente y que vea como fantasía a la peor pandemia global de los últimos 100 años. No jueguen con la vida de la gente...





