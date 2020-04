Ante declaratoria de emergencia sanitaria en México, AMLO tendrá poder absoluto

Desde el Palacio Nacional, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores anunció que la medida entrará en vigor a partir de la publicación del acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y permanecerá vigente hasta el 30 de abril, además advirtió que quienes obliguen a sus trabajadores a laborar serán acreedores a sanciones administrativas, las cuales pueden ser la clausura del lugar o de corte penal en casos extremos.



’Estamos ya en una fase de ascenso rápido. La restricción masiva, millones de personas tienen que restringir su movilidad para que esto pueda tener un efecto positivo’, dijo Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud y portavoz de facto del grupo encargado de la pandemia en México.



Las personas que deberán resguardarse obligatoriamente en su domicilio incluyen quienes tienen más de 60 años, tengan enfermedades preexistentes como hipertensión o enfermedad cardiaca, y mujeres embarazadas.



Además, se ordena la suspensión inmediata hasta el 30 de abril de todas las actividades no esenciales públicas, privadas y sociales, según la orden de medidas.



Las actividades que no se detienen caen en cinco grupos: el sector salud; las de seguridad pública y actividad legislativa; las de sectores considerados esenciales; las incluidas en programas sociales del Gobierno, y las involucradas en infraestructura básica como agua, saneación y electricidad.



¿Qué significa la declaratoria de estado de emergencia?



Se trata de una de las medidas que puede tomar el gobierno de un país en una situación excepcional. Generalmente, se dicta en caso de perturbación de la paz o del orden interno de un estado, ya sea a consecuencia de catástrofes naturales o graves circunstancias políticas o civiles que afecten o impidan la vida de la Nación.



Durante este periodo, el gobierno tiene la facultad de restringir o suspender el ejercicio de algunos derechos, los cuales pueden ser los relativos a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito. Aunado a esto, las Fuerzas Armadas del país pueden intervenir y tomar el control del orden interno.



No obstante, el canciller mexicano Marcelo Ebrard advirtió, después de hacer la declaratoria, que no existe ’nada que se acerque a un toque de queda, la Guardia Nacional seguirá haciendo su trabajo como resguardar instalaciones estratégicas, vías de comunicación y proteger a la sociedad.’



En México, según el artículo 73, fracción XVI de la Ley General de Salud, el Consejo de Salubridad General, conformado por el presidente y titulares de otras dependencias, tiene la facultad de dictar leyes sobre la salubridad general de la República. Dicho órgano de gobierno dependerá directamente del Presidente de la República, sin intervención de ninguna secretaría de estado y sus disposiciones serán obligatorias en el país.



El decreto presidencial anunciado la arde des este lunes, se fundamenta en el artículo cuarto constitucional, el cual establece el derecho que tiene toda persona a la protección de su salud. Con base en esta ley, ’[…] este Consejo reconoció a dicha enfermedad como grave de atención prioritaria, así como en el Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)[…]’, versa el acuerdo.