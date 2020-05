Ante devastación, urge reformar al FMI

+INFONAVIT apoya a 60 mil trabajadores



+El IMSS de crédito a trabajadoras del hogar



Para construir un mundo más fuerte y resiliente a partir de la devastación económica, sanitaria y social causada por la COVID-19, así como las crisis de desigualdad y cambio climático que la precedieron, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional deben ir más allá y no quedarse en reformas estructurales guiadas por el fundamentalismo del mercado. Dos nuevos informes hacen una relación de décadas de políticas fallidas que debilitaron el contrato social y han vuelto a los países vulnerables a la pandemia y la crisis económica, señala la Central Sindical Internacional.



En una crisis mundial sin precedentes, millones de personas han perdido su empleo y se ven empujadas a la pobreza. Esta situación se produce inmediatamente después de una recuperación frágil e incompleta de la crisis financiera mundial de 2008-2009, en la que el hecho de abandonar rápidamente las políticas de estímulo para pasar a la austeridad, además de las embestidas contra los trabajadores y trabajadoras, socavaron fatalmente los progresos iniciales.



El informe sobre el renovado impulso que el FMI concede a la oferta tras cuatro décadas de ajuste estructural y condicionalidad de austeridad: The IMF’s renewed supply-side push: Four decades of structural adjustment and austerity conditionality, esboza el papel central desempeñado por el Fondo en estas decisiones destructivas tomadas a raíz de la crisis financiera mundial como parte de un espectro más amplio de políticas fallidas.



’Tras la crisis de 2008 causada por el sector financiero y los rescates financieros que se concedieron a los responsables, los trabajadores se convirtieron en el blanco de una ofensiva en toda regla contra la negociación colectiva, los derechos laborales y los servicios públicos. A medida que planificamos planes de recuperación económica del daño causado por la COVID-19, no podemos repetir los mismos errores de poner fin prematuramente a las medidas de estímulo y perseguir recortes drásticos en el gasto que socavan el crecimiento’, señaló Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI.



En 2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU brindaron la oportunidad de recomenzar implantando una agenda universal para el trabajo decente, la igualdad de género, la protección social y otros aspectos positivos. Sin embargo, la energía se ha redirigido a promover los intereses de los inversores privados como la única forma de financiar el desarrollo sostenible.



El Banco Mundial ha encabezado, tal como se detalla en el informe sobre el fundamentalismo del mercado y el Grupo del Banco Mundial, abordando desde los programas de ajuste estructural hasta la maximización de las finanzas para el desarrollo y otros elementos más: Market fundamentalism and the World Bank Group: from Structural Adjustment Programmes to Maximizing Finance for Development and beyond. La óptica adoptada por el Banco de maximizar las finanzas para el desarrollo aleja a la institución de las inversiones catalíticas y conduce a reformas políticas destinadas a beneficiar a los inversores privados extranjeros, o recurre incluso a la ingeniería financiera para proteger sus inversiones.



Desde el inicio de la COVID-19, más de 100.000 millones de USD han abandonado los países de mercados emergentes, lo que representa el caso de fuga de capitales más grande y rápido de la historia. Estos dos informes describen de qué manera las recomendaciones en materia de políticas del Banco Mundial y el FMI en relación con los mercados de capitales y la financiación para el desarrollo contribuyeron a la fragilidad, la financiarización y las entradas de capital privado especulativo. Ambas instituciones han frustrado simultáneamente la creación de empleos de calidad, los servicios públicos y las políticas de aumento de salarios.



De dejarse sin control, los estragos de la crisis actual agravarán tres décadas perdidas para el progreso del desarrollo. Los informes documentan un vuelco en el Banco Mundial y el FMI en la década de los años 1980, cuando la administración Reagan impuso un orden del día ideológico que cambió las operaciones de las instituciones financieras internacionales.



Este giro inició la era de los programas de ajuste estructural que impusieron un conjunto estricto de políticas desreguladoras centradas en la oferta denominadas Consenso de Washington. Aunque esta camisa de fuerza se abandonó a principios de la década de los años 2000, los informes demuestran que desde entonces las instituciones financieras internacionales han seguido guiándose por el fundamentalismo del mercado, donde muchos de los cambios son más cosméticos que reformas sustantivas a las instituciones.



’El multilateralismo requerirá de una reforma a fin de asegurar la coordinación mundial de los planes de recuperación económica que aporten fondos mundiales de protección social para los países más pobres, redefina el alivio de la deuda con una condicionalidad para los ODS, proporcione inversiones y no austeridad, reequilibre las reglas comerciales con los derechos fundamentales del trabajo y las normas ambientales, cuente con un tratado sobre las empresas y los derechos humanos que exija la debida diligencia y reforme las normas fiscales para acabar con los paraísos fiscales. El FMI y el Banco Mundial no deben ser un obstáculo para el nuevo contrato social sobre el que ha de cimentarse la recuperación’, afirmó Sharan Burrow.



MÁS DE 60 MIL TRABAJADORES DE EMPRESAS EN PARO TÉCNICO SON APOYADOS POR INFONAVIT



Ante la reducción de salarios por la declaratoria de paro técnico en diversas empresas del país, derivada de la emergencia sanitaria por COVID–19, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha apoyado a 60 mil 095 trabajadores con la disminución del factor de pago o con prórrogas sin intereses de los pagos mensuales de sus créditos.



El 71.46% de estos apoyos, se concentran en cinco estados del país: Coahuila, Sonora, Tamaulipas, Aguascalientes y Nuevo León.



Las medidas de apoyo aplicables a las y los trabajadores dependen del nivel de afectación a su salario; de tal forma que, a los acreditados cuyo sueldo disminuyó menos de la mitad, el Instituto otorga una reducción del 25 al 50% sobre el pago de la mensualidad de sus créditos. Mientras que, los trabajadores de empresas en paro técnico, cuyo salario se redujo más de 50%, reciben una prórroga de 3 meses sin intereses.



Es importante resaltar que hay empresas que redujeron el salario de sus trabajadores sin llegar a ningún acuerdo formal con los mismos ni dar aviso a las autoridades, por lo que no se cumplen con los requisitos para que los empleados puedan acceder a los beneficios.



Los empleadores que entraron en paro técnico y que deseen apoyar a sus trabajadores con los beneficios del Infonavit deben presentar ante el Instituto una copia del acuse de la solicitud de suspensión de labores presentada ante la Junta de Conciliación y Arbitraje correspondiente.



En caso de no contar con el documento anterior, deberán presentar el acuerdo celebrado entre el sindicato y la administración de la empresa. Si no existe sindicato, el empleador podrá presentar un acuerdo firmado con los trabajadores que recibieron una reducción de salarios.



Los trabajadores que deseen asesorías o realizar una denuncia sobre la reducción de salarios por parte de sus empleadores sin un acuerdo previo, pueden ponerse en contacto con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), en los números 800 717 2942 y 800 911 7877…..



SUMAN 2,685 SOLICITUDES APROBADAS A TRABAJADORAS DEL HOGAR PARA UN CREDITO SOLIDARIO A LA PALABRA



La directora de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Norma Gabriela López Castañeda, informó que al corte de hoy están aprobadas dos mil 685 solicitudes para que personas trabajadoras del hogar e independientes afiliadas a la institución accedan a un Crédito Solidario a la Palabra, de las cuales mil 655 corresponden al primer grupo y mil 30 al segundo sector.



’Hay que recordar que este programa va a estar hasta el 15 de junio, por lo tanto, aún hay tiempo de que la gente se acerque a solicitar el beneficio’, subrayó.



Durante la conferencia de prensa sobre el informe de créditos realizada en Palacio Nacional, indicó que al 30 de abril el universo de personas trabajadores del hogar inscritas al Seguro Social es de 22 mil 300, mientras que hay 23 mil 717 trabajadores independientes afiliados al IMSS.



La directora de Incorporación y Recaudación del IMSS detalló que las entidades federativas donde se han registrado el mayor número de solicitudes son Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Sinaloa y Veracruz.



Informó que el rango de edad de personas trabajadoras del hogar que más ha solicitado este apoyo es de 51 a 60 años de edad, seguido de mayores de 60 años. En tanto, en los trabajadores independientes el bloque de edad que más se ha registrado para recibir el crédito se ubica entre los 41 y 50 años de edad.



Norma Gabriela López indicó que en la dinámica laboral en el grupo de personas trabajadoras del hogar, el 19.6 por ciento son procedentes de la región sur del país, sin embargo, sólo el 7.7 por ciento trabaja en su propia entidad, mientras que en la región norte de México labora el 24.6 por ciento del total.



’Esto nos habla de un fenómeno migratorio de este sector que es tan importante en nuestras vidas y por eso precisamente estamos enfocando la posibilidad de que puedan recibir estos beneficios de apoyo solidario’, destacó.



Dijo que la forma de acceder a este crédito es a través del portal www.imss.gob.mx en el acceso directo de Apoyo Solidario a la Palabra, donde a través de la CURP el sistema validará si cumple con el criterio de elegibilidad; posterior a esto, deberán llenar un formulario que ya tiene su nombre con la cuenta bancaria donde quieren el depósito, correo electrónico de contacto, teléfono y domicilio.



’No se necesita validación de ningún otro tipo para recibir el apoyo, exclusivamente encontrarse en este sector, en este universo de personas que ya están registradas en el IMSS con corte al 30 de abril de este año’, resaltó.



Por otra parte, López Castañeda comentó que los patrones que se inscribieron al Crédito Solidario a la Palabra y no han recibido el depósito, se les enviara un correo electrónico para explicarles el motivo y los pasos a seguir para hacer los ajustes correspondientes y recibir su depósito.



La directora de Incorporación y Recaudación puso a disposición la línea de orientación telefónica a través del 800 623 2323, opción 2, para atender cualquier duda de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas, así como sábados y domingos de 08:00 a 14:00 horas, además del correo [email protected] para resolver dudas….



([email protected])