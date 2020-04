Ante el coronavirus, la SEP pide a los padres acreditar la salud de sus hijos

Sábado 14 marzo 2020



www.guerrerohabla.com



Una hoja firmada por los padres de familia, en la que confirmen que lavaron las manos a su hija o hijo y que además la o el menor no presenta síntomas de coronavirus, como tener fiebre y tos, será el pase de acceso a clases para los niños en sus escuelas durante la próxima semana.



Este sábado, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, informó que esta será una de varias medidas para enfrentar la transmisión del Covid-19 en los planteles, algunas de las cuales implican la estrecha colaboración de madres y padres.





Las medidas abarcan:



En cada uno de los Consejos de Participación Escolar se instalará una Comisión de Salud integrada por padres de familia, quienes ayudarán a realizar filtros para que no ingresen niños enfermos al plantel, efectuar prácticas de higiene en los centros educativos y comunicar las recomendaciones de la Secretaría de Salud para prevenir el coronavirus.



Instalar un filtro de corresponsabilidad entre escuela, madres y padres de familia, que consiste en que, a través de una hoja firmada, los tutores aseguren que sus hijos no presentan síntomas de coronavirus y que, además, antes de llegar al plantel se lavaron las manos.



"Se trata de que, al llegar a la escuela, las madres, padres y tutores entreguen una hoja que diga que le lavaron las manos al salir de la casa a la niña o al niño, que lo revisaron que no tiene fiebre, que no tiene síntomas de tos seca, dolor de cabeza, y entregar firmada esa hoja; no nos vamos a quedar en formalidades de que sea un formato exclusivo, sino en cualquier hoja que escriban eso se aceptará como el pase de entrada", explicó el secretario.



Lee: Casos de coronavirus suben a 26 y aceleran medidas para enfrentarlo





LO ÚLTIMO

Norma Bastidas, ultramaratonista y víctima de trata: ’Mi pasado no me destruyó’

Una alumna de la Facultad de Filosofía de la UNAM es reportada como desaparecida

Casos de coronavirus suben a 26 y aceleran medidas para enfrentarlo



Al ingresar a la escuela, los niños tendrán que superar otro filtro para el cual también se requerirá del apoyo de los padres, a quienes se les pidió donar jabón y materiales de sanitización como gel antibacterial.



En el plantel educativo se les pedirá a los menores lavarse las manos y, ya dentro del salón, el maestro deberá revisar que ninguno de sus alumnos acude enfermo.



Replay

Unmute

Remaining Time -0:00

Picture-in-Picture

Fullscreen

El secretario Moctezuma se reunió por más de cuatro horas con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, para definir las medidas para prevenir el contagio en niños del Covid-19.



Tras esa reunión, se anunció la decisión de adelantar y extender las vacaciones del periodo de Semana Santa, previstas originalmente para el 6 de abril. Ahora, comenzarán el 20 de marzo y concluirán el 20 de abril.



Durante esta semana, además, se suspenderán actividades no esenciales como festivales, actos cívicos, honores a la bandera y actividades deportivas. Asimismo, se instrumentará un sistema de educación a distancia, para que a través de canales de televisión y medios digitales se difundan los contenidos educativos.