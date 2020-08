Ante la amenaza de pobreza extrema por la pandemia de COVID urge un seguro del desempleo y una Ley Laboral que no someta los derechos colectivos

+Extrema pobreza amenaza a México



+Se recrudece la lucha CTM vs Napoleón



+INFONAVIT cuenta con solidez financiera



CIUDAD DE MEXICO .-La pandemia de COVID-19 que afecta a México obliga a una profunda reflexión social, especialmente a los sindicatos y a sus integrantes para actuar con solidaridad y responsabilidad porque de no ser así pronto vendrá la extrema pobreza; las pensiones en un año serán ’ridículas e insuficientes’, en tanto que, la ley laboral somete los derechos colectivos a intereses internacionales.



Así lo manifestó por el secretario general de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (FROC) Jalisco, Antonio Álvarez Esparza, en la ceremonia conmemorativa del LXVIII aniversario de la fundación de este pilar sindical, con la presencia del secretario del Trabajo Marco Valerio Pérez Golláz en representación del gobernador Enrique Alfaro; el secretario general de la CROM Jalisco, Alejandro García, de la regidora en Guadalajara, Verónica Flores; de Ramiro Hernández García, presidente del PRI estatal, del empresario Fidel Torres y del Comité Directivo Estatal de dicha federación.



Este evento efectuado en Guadalajara fue el marco para entregar la medalla y el reconocimiento al visionario sindicalista ya finado, Felipe González Velázquez, presea recibida por su familia.



Álvarez Esparza dijo, que es urgente la instauración del seguro de desempleo lo cual propusimos a nivel nacional, tanto en la cámara de diputados, como en la de los senadores y en Jalisco esta propuesta está en la mesa de discusión que busca hacer una nueva constitución política.



Agregó que, las pensiones a los trabajadores cada vez serán más insuficientes. ’Hay una buena oferta empresarial para aumentarlas un 40 por ciento, pero dentro de 8 años, lo cual avizora un panorama laboral de muy difícil futuro’, lamentó que no haya prioridad actual para el empleo a nivel nacional, sin embargo, el gobierno federal continua completando su reforma laboral aunque no se tenga presupuesto, pero hay 240 millones de dólares de los cuales 80 millones son para inspectores laborales, en fin de que levanten reportes, para que los paneles norteamericanos empiecen a sancionar a empresas que incumplan con la normatividad laboral, hay una obsesión fanatizada del mercado libre, de aplicar la Reforma Laboral.



Puntualizó que en el gobierno federal ’parece darse una obsesión fanatizada’ al aplicar la reforma laboral porque ahora los derechos de los trabajadores se encuadran más en lo liberal; estamos sometidos al libre mercadismo que todo se lleva y destruye y que cambia la ley sometiendo los derechos colectivos y los subyuga al interés de otros países.



’Todo esto mantiene en vilo a esta nación e incrementa la incertidumbre para el trabajador’ advirtió Álvarez Esparza; reconoció que en Jalisco está presente la solidaridad ante esta pandemia y los problemas laborales, los cuales han encontrado solución, tanto en el sector empresarial como en el gobierno del Estado.



Recordó que este año es dedicado, para honrar al finado líder sindical cervecero, Felipe González Velázquez, cuyo nombre llevan las medallas y reconocimientos entregados en esta ocasión, mismos que fueron recibidos por sus hijos: Lucero y Javier ante la presencia de sus hermanos Abraham y Felipe González Ibarra.



Álvarez Esparza dijo que para el finado líder cervecero Felipe González, primero era el trabajador y su familia; ya que su formación fue de origen obrero, recalcó que la educación de los trabajadores ha sido un referente que ha permeado hasta la actualidad y en la FROC se ha puesto un interés muy particular a través del Centro Universitario de los Trabajadores ’Francisco Silva Romero’…..



SE RECRUDECE LA LUCHA ENTRE LA CTM Y NAPOLEON GOMEZ URRUTIA



Tras calificar a sus contrincantes de la CTM como charros y traidores al sindicalismo, así como entreguistas, el senador morenista Napoleón Gómez Urrutia advirtió que les ganarán el recuento que se efectuara el día 24 pues son la basura y escoria del sindicalismo.



En un mensaje vía tewtter, el líder minero acuso que los cetemistas están amenazando y hasta queriendo comprar a los que quieren cambiar de sindicato, pero la realidad es que con intimidaciones no van a ganar el recuento.



Al dirigirse a los mineros de Cosalá, Sinaloa, los invitó a votar con seguridad y transparencia para elegir la Organización Sindical a la que quieren pertenecer, aunque dijo, ya son parte del Sindicato Minero, y solo hay que formalizarlo. ’Los esperamos con los brazos abiertos. Los corruptos no van a ganar’, subrayo.



El senador Napoleón Gómez Urrutia, forma parte de una disputa sindical dentro de la minera canadiense ubicada en el Municipio de Cosalá, Sinaloa y apoyó públicamente a un grupo de aproximadamente 220 empleados que, en protesta por presuntas irregularidades, decidió bloquear accesos de la minera América’s Gold and Silver Corporation.



El respaldo del morenista vino acompañado de la formación de la nueva sección 333 dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos, el cual él preside.



Según los inconformes, el líder de la CTM, Javier Villarreal, al cual desconocieron, es parte de violaciones al contrato colectivo de trabajo y desde el inicio de su protesta –el 26 de enero– acusan a la minera extranjera de afectaciones en su salud por altos niveles de plomo, explotación, contaminación de agua y ganado, y fraude fiscal.



Como respuesta, América´s Gold and Silver Corporation aseguró que no negociarán con los inconformes mientras éstos continúen sus bloqueos, que hasta ahora han causado pérdidas a la empresa y la población que ahí trabaja.



«No tenemos que seguirlo diciendo, ustedes bien saben que hoy están llegando a Cosalá muchas personas que no son de ahí, que solo van ‘acarreados’, por un grupo de personas que siguen dispuestos a invertir dinero, para quitarle los ingresos a familias Cosaltecas», explicó la empresa.



«En los próximos días comenzaremos a llevar a cabo todas las acciones necesarias para el cierre total e indefinido de la Mina y su Planta de Beneficio, lo cual significará no sólo la pérdida de cientos de empleos directos e indirectos en Cosalá, sino además una caída sumamente importante de la economía del pueblo».



La decisión de pertenecer a otro sindicato sin problemas legales ocurre en México desde mayo de 2019, cuando entró en vigor una reforma a la Ley del Trabajo.



Pese a las dificultades sigue firme la desición de continuar con el paro hasta que acuda el dueño de la empresa a negociar con ellos, el empresario canadiense sí está haciendo las cosas bien, quienes no son las outsourcing que contrató, las cuales están abusando de los salarios y las prestaciones de los trabajadores, de acuerdo al líder minero.



INFONAVIT CUENTA CON SOLIDEZ FINANCIERA PARA CONTINUAR OTORGANDO CRÉDITO A DERECHOHABIENTES



Los ingresos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), obtenidos de la recaudación de aportaciones patronales y del entero de amortizaciones de crédito de trabajadores con empleo formal, de enero a junio, ascendieron a 123 mil 344 millones de pesos, por lo que tienen solides financiera.



Este monto es 4 mil 323 millones de pesos mayor a lo recaudado en el periodo comparable de 2019, lo que representa un crecimiento de 3.6%.



La cifra anterior no incluye el monto aproximado de mil 600 millones de pesos, que más de 31 mil empresas han prorrogado al optar por las facilidades administrativas que el Instituto ha puesto a su disposición como consecuencia del choque económico de la emergencia sanitaria por Covid-19. Si se considerara el monto prorrogado y se adicionara al resultado presente, el crecimiento de los ingresos del Infonavit sería 5% superior frente al periodo de enero a junio de 2019.



De igual forma, al cierre del primer semestre del año en curso, el flujo operativo del Instituto incrementó 41.71% frente al mismo periodo de 2019. Lo anterior permitió que el resultado neto de operaciones al cierre de junio se ubique en 16 mil 633 millones de pesos, monto 34.5% superior al observado en el periodo comparable del año anterior.



Adicionalmente, el nivel de reservas y la eficiencia administrativa del Infonavit – centrada en cuidar el ahorro de las y los trabajadores de México – otorgan a la institución la solidez financiera para poder ofrecer crédito a los derechohabientes, que cumplan con los criterios de aplicabilidad, para que compren, remodelen o mejoren una vivienda.



Al cierre de julio, el Infonavit ha colocado 237 mil 002 créditos hipotecarios y de mejora que representan un monto de colocación de 107 mil 965 millones de pesos. En lo que va del año, julio ha sido el mes en el que se ha otorgado el mayor número de financiamientos con 42 mil 154 créditos que representan una colocación de 17 mil 496 millones de pesos.



De acuerdo con datos del padrón de derechohabientes del Infonavit, existe un universo de 6 millones 470 mil 612 trabajadores que podrían ejercer su derecho a financiamiento para la adquisición, remodelación o mejora de un hogar a través de soluciones financieras como Crédito Tradicional, Crédito Conyugal, Unamos Créditos, Cofinavit (en conjunto con financiamiento bancario) o Mejoravit, ya que cumplen con los requisitos de precalificación para llevar a cabo la solicitud de financiamiento ante el Instituto.



En caso de que los derechohabientes cuya relación laboral haya sido interrumpida durante la emergencia sanitaria (segundo, tercer o cuarto bimestre de 2020) recuperen el empleo, el Instituto respetará su derecho a ejercer el crédito a pesar de la falta de continuidad de al menos un año en el mismo. Esta medida de apoyo comenzará a operar en el último bimestre del año y tendrá vigencia durante los dos bimestres posteriores a su implementación…..



