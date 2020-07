Ante la doble emergencia que vive México, proponen los senadores del PAN poner al centro el empleo.



· El T-MEC es muy importante pero insuficiente para reactivar la economía.



· Se requiere un programa de magnitud similar para apoyar a las micro y pequeñas empresas que no están vinculadas a la exportación.



· Necesario, decretar prioritarios el sector de energías renovables, turismo y logística



El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Mauricio Kuri González, propuso una reingeniería a la política social que ponga en el centro el empleo y el ingreso familiar, para poder enfrentar la amenaza sanitaria y económica que padece nuestro país.



Norteamérica afronta ’retos de gran magnitud, retos regionales, comunes y por supuesto compartidos. Por esto, en el PAN lo hemos expresado: celebramos la entrada en vigor del T-MEC’, señaló en conferencia de prensa conjunta con el presidente del partido, Marko Cortés Mendoza, y el coordinador de los diputados panistas, Juan Carlos Romero Hicks.



El senador por Querétaro insistió en que aun y cuando el PAN cree que no es el mejor momento para que el presidente de México viaje a los Estados Unidos, dada la coyuntura electoral, está de acuerdo cuando se trate de temas que beneficien a la economía y generen desarrollo para miles de familias.



’Sin embargo, también hay que decirlo, el T-MEC es condición necesaria pero no suficiente para la reactivación económica del país’, alertó.



Requerimos, dijo, de un programa de magnitud similar para apoyar a las micro y pequeñas empresas que no están vinculadas a la exportación.



’En dos meses han cerrado 10 mil empresas, se trata de micros y pequeñas empresas que no son beneficiadas directamente con la entrada en vigor del Tratado, como son restaurantes, peluquerías, lavanderías, papelerías, entre otros negocios’, abundó.



Es necesario activar esquemas que permitan a las pymes mexicanas competir frente a sus pares de Estados Unidos y Canadá, sostuvo.



Es necesario, reiteró, preparar también recursos para inyectar a la promoción turística, detonar nuevos sectores y dar flujo a empresas; decretar prioritarios el sector de Energías Renovables, Turismo, y Logística.



’Desde el PAN proponemos una reingeniería a la política social: el centro debe ser el empleo y el ingreso familiar. Por supuesto que vamos a pugnaremos por esto’, finalizó.