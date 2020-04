Ante la emergencia que vive el país, es momento de unidad y no de sacar tajada política.



El senador Alejandro Peña Villa reconoce la eficacia de las acciones del Ejecutivo para enfrentar la crisis por el COVID-19.



Resalta la decisión para ’apretar el cinturón’ en el gobierno y no al pueblo.



No es momento de sacar tajada política de la situación de emergencia sanitaria que vive actualmente el país, por el contrario, es un momento donde todos y todas debemos tener mucha unidad, porque solo así vamos a garantizar salir delante, llamó el senador de Morena, Alejandro Peña Villa.



En un mensaje difundido en sus redes sociales, el legislador manifestó su respaldo al informe presentado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, así como al Programa Económico para Fortalecer el país ante la situación que se enfrenta por el COVID-19.



La eficacia de las acciones implementadas en México se refleja en que es uno de los países que menor número de contagios tiene, y donde ha habido menos muertes, apuntó.



Resaltó la decisión del Ejecutivo para ’apretar el cinturón’ pero no al pueblo, ya que no habrá nuevos impuestos, ni se aumentarán los actuales. Tampoco habrá endeudamiento del país; algo que, remarcó, en el anterior régimen ya se hubiera hecho.



Esas medidas repercutirán más bien en la reducción del salario de altos funcionarios del gobierno y de la eliminación del aguinaldo. ’Medida en la que varios legisladores nos sumamos, con mucho honor y orgullo’, expresó el senador de Morena.



Ante esta situación emergente que se vive a nivel internacional, queda demostrado que el sistema neoliberal no es una opción ya, porque con ese régimen lo único que se buscaba era garantizar que se favoreciera a unos cuantos y se olvidara a quienes menos tienen. Ahora se cambia esta visión, indicó el legislador.



El gobierno asumirá un papel trascendente porque generará más de dos millones de empleos para construir caminos y para crear viviendas, mencionó.



Reconoció como importante el acompañamiento de los empresarios ante la situación actual, en la cual la mayoría han sido solidarios al no despedir a la gente.



También reconoció el esfuerzo de todo el personal que colabora en los hospitales y dado la lucha, ’son unos héroes porque de manera incondicional han estado atendiendo a las personas que lamentablemente han contraído el virus’.



Exhortó a seguir las recomendaciones que da el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, que han sido importantes para que no crezcan los contagios como en otras naciones.



’Sigamos fortaleciendo la unidad, no caigamos en la provocación de las campañas de odio y de desprestigio, y todas y todos hagamos una gran campaña de unidad’, finalizó.